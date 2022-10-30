七度站台輔選林佳龍　賴清德：他是優秀人才

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賴清德也提到，這幾天在韓國發生梨泰院的慘劇，過去新北市也曾發生塵爆，這種大型活動都必須有安全措施，現在看到韓國的事件，除了關心慰問，也要從中學得教訓，但現在新北市在各項市政評比裡，安全相關的分數都不好，道路交通安全第12名、消防公共安全第12名、治安排17名，看到這樣的成績，以及近日韓國發生這樣的事情，讓自己感到很憂心，所以林佳龍當選市長除了翻新新北市，也一定注重安全工作，把道路、消防、治安各方面都做好。
確診隔離中的林佳龍則是透過視訊發表演說說到，大家風雨無阻，令自己覺得非常感動，看到幾位議員用音樂訴說自己對新北的願景，他也想分享一首自己創作的歌曲「新的新北市」，歌詞描寫新北市各區的景緻，也包括美食和人文，這首是跟艾文一起創作並由自己擔任主唱，未來會再教大家唱。
晚會上民進黨新北市黨部主委何博文、立委張宏陸、羅致政及市議員黃俊哲、戴瑋姍、市議員候選人山田摩衣、石一佑、黃淑君登台助講，並獻唱各自的拿手歌曲，炒熱現場氣氛，壓軸登場的賴副總統則在演說中強調，很多政策新北市長侯友宜不願意做，而林佳龍已經做了很好的準備，所以懇請大家支持林佳龍，他的政策對新北市的發展非常重要，市長有好的政策，也需要議員協助推動，希望大家共同來支持，讓林佳龍順利當選，議員候選人也要全壘打。