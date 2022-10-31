奈格共伴效應發威！6縣市豪大雨特報 宜蘭紫爆雨彈狂炸
中央氣象局表示，今（31）日受颱風外圍環流影響及東北季風增強，迎風面雨勢持續增大、各地降雨機率提高；宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨發生，花蓮縣山區及基隆北海岸、臺北市、新北市、宜蘭縣、臺東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲。氣溫方面，北部及東北部天氣將稍涼，預測新竹以北及宜蘭整天氣溫約在23到25度之間，其他地區早晚偏涼，低溫約21至24度，白天高溫將略為下降，約27到30度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請留意氣溫的變化，適時增減衣物。
輕度颱風奈格今日2時的中心位置在北緯 16.0 度，東經 116.9 度，以每小時13公里速度，向北北西進行。奈格颱風外圍環流與東北季風的共伴效應，雖未直接撲台，但給迎風面帶來「劇烈降雨」是最大威脅，這幾日仍須嚴加防範。東北季風明顯偏強，桃園至臺南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄撰文表示，今晨各地區平地最低氣溫約在20至22度；29日至今晨4時，最大累積雨量在宜蘭南澳鄉、已超過960毫米。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日受共伴效應影響，北部、東半部應慎防「致災性」的大量降雨，及其所可能導致的坍方、落石及土石流；更因奈格颱風外圍雲系移入，中南部亦有局部雨、山區較明顯；全台雲量多，白天亦偏涼；各地氣溫：北部21至26度，中部22至29度，南部22至28度，東部20至28度。明日持續受共伴效應影響，迎風面北部、東半部仍應防範局部性劇烈降雨；中南部天氣好轉。今明兩天沿海地區應注意強陣風。週三迎風面雨勢略減緩，仍應注意。
吳德榮指出，奈格在呂宋島西方海面逐漸轉北，未來再轉向偏西、減弱遠離；無發布「颱風警報」的機率。週四、五奈格減弱遠離，受東北季風影響，迎風面有較多水氣，北部、東半部有局部雨，局部地區仍有劇烈降雨的機率，中南部大都多雲時晴；氣溫略升。週六、下週日北部、東半部仍有局部雨，中南部晴時多雲，氣溫略降。（編輯：倪浩軒）