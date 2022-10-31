梨泰院驚見「蜘蛛人爬行」！21秒片瘋傳 機智救自己一命
南韓首爾梨泰院29日萬聖節活動發生嚴重踩踏事故，截至目前為止造成154死，103人受輕重傷，引起全球關注，讓不少人開始反思，若是遇到同樣的情況，應該如何自保。而就有網友恰巧拍下事故現場一幕，當時人潮推擠充滿尖叫聲時，一名外籍男子試圖「逃離擁擠現場」，直接化身「蜘蛛人」開始攀爬建築物，影片曝光後掀起熱議。
回顧此次事件發生，地點位於地鐵站出口通往商店街的窄巷，該條窄巷長約40公尺，寬度僅有4公尺，卻在同一時段湧入大量人潮，結果推擠當中有人跌倒，一層一層人肉牆瞬間疊起，導致死者多數集中在前端5.7公尺處，甚至有人是站著被擠到斷氣，現場尖叫聲不斷，宛如人間煉獄。
然而隨著各角度影片曝光，就有目擊者拍到，一名金髮的外籍男子眼見事態不對勁，直接化身「蜘蛛人」，開始攀爬一旁店家的招牌，接著鏡頭一轉，底下的人瘋狂尖叫求救，擠到水泄不通，畫面接著回到金髮男身上，他已經一路爬到將近快2樓，「逃離死亡人群當中」。
該影片在推特及Tik Tok瘋傳，不少網友紛紛回應「危機意識的思考真的很重要.....」、「求生意志高到破表，這選擇是最正確的」、「體力允許的狀況下，這確實是最聰明的自救辦法了」、「看其他影片也有許多人往高處爬，這才是最正確的自救方法」、「非常正確的想法....如果體能上允許的話」。（編輯：張嘉哲）