梨泰院人群「大口吸氣」！第一視角曝光 他慘被人流沖走
南韓梨泰院29日因萬聖節活動湧入10萬人，小巷弄內因下坡路段同時無法負荷人潮，發生大規模踩踏傷亡事件，造成154死、103人受輕重傷。然而當天一名旅居首爾的法籍直播主人也在現場，當時在事發前他就開著直播，人潮擠到他呼吸困難，多次大口呼吸，讓觀眾看了也相當擔憂。
法籍直播主Pape San目前旅居首爾，事故當天他正巧人也在梨泰院進行直播，只見畫面當中，周圍的人擠到完全沒有空間可以移動，除了身邊的人瘋狂尖叫之外，他自己也被擠到感覺呼吸困難，多次雙眼瞪大的「大口吸氣」，讓人光看影片就感到窒息。
然而從畫面中可以看到，影片在最後面時，Pape San根本完全沒辦法自由移動，甚至是因為人群的推擠之下，強行被帶著走，在他身邊的許多人都紛紛狂喊「這樣會跌倒」、「這裡有人」，不過在他鏡頭底下的民眾也同樣是都被人流推著前行，顯見當下現場的人群實在多到嚇人。
事實上，在前一天Pape San就到梨泰院變裝扮蜘蛛人參加盛會，也在當天有開直播，沒想到29日再遊此地時，卻差點沒了性命，事發後也在IG發出許多報平安的消息，也希望死者安息，顯然餘悸猶存。（編輯：張嘉哲）