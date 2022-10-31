不只《PD2》李智漢！啦啦隊女神、日籍嫩模也命喪梨泰院
韓國梨泰院29日發生嚴重的踩踏事故，死亡人數目前統計154人，103人受到輕重傷，而昨日傳出曾經參加人氣選秀節目《PRODUCE 101》第二季的男星李智漢人在現場罹難，得年24歲，隨後包括南韓職棒啦啦隊前隊長金有娜（김유나）、日籍26歲嫩模冨川芽生也都是此次事件罹難者，讓不少粉絲、友人相當心痛不捨。
30日傳出曾經參加知名男團選秀節目《PRODUCE 101》的24歲演員李智漢在該次梨泰院踩踏事故中罹難，隨後家屬以及親友出面證實，讓不少粉絲相當錯愕悲痛，所屬經紀公司也出面表示「李智漢出殯的時間，為11月1日下午1點半，並從31日下午起開始接受弔唁，靈堂位於高陽市」。
而噩耗再度傳來，曾在LG雙子隊和KIA虎擔任啦啦隊長的金有娜也傳出罹難消息，得年24歲，朋友們悲痛證實消息，在她的IG留言悼念，並陸續發出黑白照盼她到另一個世界能夠幸福，金有娜的葬禮將在11月1日上午於首爾國立大學醫院的殯儀館舉行。
除了兩名韓國名人之外，一位26歲的日籍嫩模冨川芽生也同樣魂斷梨泰院，60歲父親冨川步表示，30日一早看到梨泰院的新聞，打電話想聯絡女兒，沒想到是當地的警察接起，後來接到日本大使館的通知，才得知女兒在踩踏事故中喪命，讓爸爸悲痛不已，6月剛從日本前往韓國留學的冨川芽生，沒想到因為參加當地萬聖節盛會罹難，與爸爸就此天人永隔，令人鼻酸。（編輯：張嘉哲）