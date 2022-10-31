154人魂斷梨泰院！遺體擺滿街頭 家屬急尋哭到直接暈倒
南韓首爾梨泰院29日萬聖節活動發生嚴重踩踏事故，截至目前為止造成154死，149人受輕重傷、3580人以上提報失蹤，引起全球關注，各國也陸續有所動作管制大型活動人潮，防範同樣的悲劇再次發生。然而回想起事發當天街頭擺滿遺體的樣子，還是讓許多在場的人驚魂未定，身心靈受到莫大的衝擊。對於死者家屬來說，天人永隔的心情難以接受，甚至有家屬提報失蹤名單時哭到直接暈倒，畫面讓人看了相當不捨。
回顧此次事件發生，地點位於地鐵站出口通往商店街的窄巷，該條窄巷長約40公尺，寬度僅有4公尺，卻在同一時段湧入大量人潮，結果推擠當中前端有人跌倒，一層一層人肉牆瞬間疊起，導致死者多數集中在前端5.7公尺處，甚至有人是站著被擠到斷氣，現場尖叫聲不斷，宛如人間煉獄。
罹難者當中，不乏有許多令人鼻酸的故事，一名崔姓男子給自己美國女友報備要去梨泰院慶生，沒想到這一去卻是天人永隔；而也有女孩在推擠人潮中打電話向爸爸求救，結果最後雙方對話終止在尖叫聲之後沒了訊號，接著爸爸就收到女兒死訊。除此之外，包括幾位名人，曾經參與《PD2》的演員李智漢、南韓職棒啦啦隊前隊長金有娜（김유나）、日籍26歲嫩模冨川芽生也都是此次事件罹難者，讓不少粉絲、友人相當心痛不捨。
而對於倖存者來說，當天看到遺體擺滿街頭的情況，身心靈至今肯定仍舊無法平復，一名倖存的大陸女孩就在網上發文，透露當時就有2名女孩在她面前斷氣，至今想到那個畫面都還是有滿滿的窒息感。而事發後，不少家屬急尋親人找不到提報失蹤，觀看死亡名單也不見蹤影時，悲痛的直接哭暈倒在地上，畫面真的令人看了相當難過。（編輯：張嘉哲）