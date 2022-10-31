籃壇放大鏡／外籍生軍團大舉湧入　基層該如何取得平衡？

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其實，目前PLG聯盟有自己的外籍生制度，各隊僅限一名；而T1則是將其劃入到「第三類球員」之中，必須和洋將及亞洲外援來競爭位置，受到4節8人次的規範，規則都還算完善。
相較之下，著重於培養球員的基層籃球，在這方面還有許多空白之處。在大學和高中，這些實力強大、但身份特別的學生球員，在賽場上的衝擊力已經慢慢引起重視，有些人希望能加以規範，兼顧球賽的質量與賽事公平性。
此前國體主帥桑茂森在受訪時表示，不需要禁止外籍生加入，但應該要建立起完善的制度，避免影響本土球員的發揮，同時讓各隊之間能有一個戰力平衡，不因此而強弱差距太大。
健行科大過去孕育出不少出色的外籍生球員，但主帥劉孟竹同樣認為可以有一套規則，限制在場上的外籍球員數量，來取得一個更好的平衡點。他直言現在很多外籍生技術層面都比當年的外籍生更好，不用從頭學起，一加入就對比賽影響很大，如果場上只擺一個來增加比賽精采度，那是不錯；但如果要上更多，可能就會稍微失衡一些。
「擺上一名在場上，讓他們在場上打出一些精彩的回合，我覺得是可以的；但如果為了成績，就使用外籍生，我覺得有點本末倒置。」劉孟竹指出，每隊在場上只能使用一名外籍生是比較合理的制度，再多就不太恰當，「如果用到2名、甚至3名，那就是為了輸贏，我覺得就有些失去意義了。」
外籍生在體能條件方面比本土球員更加優異，是不爭的事實，一些「火鍋」封阻和勁爆灌籃，能讓比賽內容更加豐富好看，也值得肯定；但如果場上外籍生人數太多，可能就會失去學生聯賽培養台灣基層球員的目的。
隨著職籃成立，未來台灣勢必會有更多所謂的「第三類球員」加入，目前兩個職業籃球聯賽已經對此有足夠的關注，並成立相關規章來進行規範。培養了許多國內籃球人才的JHBL、HBL和UBA等基層聯賽，可能也需要在這方面跟上腳步。