親睹梨泰院變人間煉獄！女模驚恐失魂 吞安眠藥無法入睡
韓國觀光勝地梨泰院29日發生萬聖節活動嚴重踩踏事故，目前釀成154人罹難，引起全球關注，台灣女模安琪因為人在當地，成為媒體關注焦點，所幸她已在社群平台和粉絲報平安，人身安全無虞，歷經一夜驚恐，她昨（30）日深夜表示難以入眠，閉上眼睛就會想起事故畫面，連吃安眠藥都擋不住。
梨泰院29日因萬聖節超過10萬人潮湧入，才會導致嚴重傷亡，據統計目前造成154人罹難，成為韓國史上最嚴重的公安事件，人在韓國的女模安琪28號就到當地觀光，分享拍攝的旅遊照片上傳到IG，隔天再度前往活動時看到人潮爆滿，地鐵滿滿都是人，她和老公轉身想要離開，先到一旁的咖啡廳如廁，事後才發現意外發生，看到警消人員塞滿主幹道，為受害者做CPR搶救性命，這一幕令她印象深刻。
她昨深夜以IG限時動態發文表示，儘管事發後超過24小時仍心有餘悸，原本當下看到搶救現場還算冷靜，不知道是否被嚇到失魂了，現在半夜要闔眼睡覺時，「腦中不斷出現現場人間煉獄混亂躺一排的畫面，一直大量湧現揮之不去，連我的安眠藥都擋不住畫面」，由於她不想回顧這場可怕意外，婉拒媒體採訪，僅錄製一段影片說明立場，也刪除相關照片，「瘋狂美好的回憶與人間煉獄的記憶就留在自己心裡」，只祈禱逝者安息，希望韓國能度過此次災難。