憂閉環等死？鄭州「富士康逃亡」風波延燒　員工徒步返鄉

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由於鄭州處於靜默管控期，這些員工只能徒步回家，有人步行十餘小時到家，有人走在半途被家鄉人員派車前往接回，其中一位在富士康工作了十多年的中層管理人員指出，半個月前富士康園區爆出疫情，他擔心被封控無法回家，考慮到家中有老人和孩子需要照顧，於是請假回家。不久，園區封閉式管理。後來，他給一些下屬打電話，許多人未再接聽，他聽說一些員工已經離開了富士康。不過目前富士康已統一派出大巴車將員工點對點送到目的地。
部分仍在富士康園區的工作人員告訴媒體，一開始食物供應存在很多問題，不少員工開始抱怨，但最近兩天情況有所好轉。不過，工人們擔心疫情仍在擴散，不少人感到焦慮。引發社會關注後，當地已安排車輛負責接送探望的家屬與返鄉員工，但仍有不少人諷刺這景象如同1942年河南大饑荒時的逃難隊伍，另外「#鄭州疫情#」的標籤文章閱讀量累計雖已超過30億，但除了評論被刪外影片也遭到移除，就算有時候能出現在熱搜欄位也會迅速被撤掉。
對於富士康廠區大量員工染疫情形，鄭州富士康黨委書記蘇東霞30日凌晨發出公開文字提到廠區疫情處理工作艱鉅，「在公司工作生活的第15天，每一天，殫精竭慮，不遺於力」。他轉述富士康資深員工意見指出，鄭州廠區有20多萬人，管理難度甚高，疫情發生後，內部盡力調動資源，外部獲得支持甚少。
鴻海科技集團昨日則發出聲明表示，深知在當前疫情形勢下，如何做好園區20餘萬員工的照護與安全保障是一場「持久戰」，也關注到了外界對鴻海富士康的關心，懇請各界給予理解與支持。