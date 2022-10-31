憂閉環等死？鄭州「富士康逃亡」風波延燒　員工徒步返鄉

▲中國河南鄭州富士康廠區員工因為閉環管理，沒有大眾運輸能搭，只好徒步走數十公里返鄉。（翻攝自微博）
▲中國河南鄭州富士康廠區員工因為閉環管理，沒有大眾運輸能搭，只好徒步走數十公里返鄉。（翻攝自微博）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-10-31 10:08:52

中國河南省鄭州近日新冠疫情再起，外傳富士康廠區也受到波及，有員工更在網路上投訴閉環管理僅與外界隔離，廠區群聚感染嚴重，區內也無醫護人員，病患深夜遭多輛大巴運走，鴻海則表示已聯合政府統一組織人員和車輛，從今起做好員工點對點有序返鄉服務。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭州富士康為iPhone 14主要生產基地，自從10月中旬起便傳出廠區大批員工染疫消息，中國媒體第一財經昨（30）報導指出廠區內行政人員坦言已閉環管理10多天了，社群媒體如抖音微博上更有多支影片錄下富士康廠區員工徒步離開廠區的逃難畫面，有些員工除了經過「返鄉人員食物補給點」拿取礦泉水、乾糧等物資外，幾乎沒有戴上任何家當就徒步離開。

由於鄭州處於靜默管控期，這些員工只能徒步回家，有人步行十餘小時到家，有人走在半途被家鄉人員派車前往接回，其中一位在富士康工作了十多年的中層管理人員指出，半個月前富士康園區爆出疫情，他擔心被封控無法回家，考慮到家中有老人和孩子需要照顧，於是請假回家。不久，園區封閉式管理。後來，他給一些下屬打電話，許多人未再接聽，他聽說一些員工已經離開了富士康。不過目前富士康已統一派出大巴車將員工點對點送到目的地。

部分仍在富士康園區的工作人員告訴媒體，一開始食物供應存在很多問題，不少員工開始抱怨，但最近兩天情況有所好轉。不過，工人們擔心疫情仍在擴散，不少人感到焦慮。引發社會關注後，當地已安排車輛負責接送探望的家屬與返鄉員工，但仍有不少人諷刺這景象如同1942年河南大饑荒時的逃難隊伍，另外「#鄭州疫情#」的標籤文章閱讀量累計雖已超過30億，但除了評論被刪外影片也遭到移除，就算有時候能出現在熱搜欄位也會迅速被撤掉。

對於富士康廠區大量員工染疫情形，鄭州富士康黨委書記蘇東霞30日凌晨發出公開文字提到廠區疫情處理工作艱鉅，「在公司工作生活的第15天，每一天，殫精竭慮，不遺於力」。他轉述富士康資深員工意見指出，鄭州廠區有20多萬人，管理難度甚高，疫情發生後，內部盡力調動資源，外部獲得支持甚少。

鴻海科技集團昨日則發出聲明表示，深知在當前疫情形勢下，如何做好園區20餘萬員工的照護與安全保障是一場「持久戰」，也關注到了外界對鴻海富士康的關心，懇請各界給予理解與支持。
 

鄭州富士康員工「大逃疫」？鴻海4點聲明

河南鄭州疫情波及富士康廠區！中國官方派出工作組進駐

河南鄭州疫情加劇　富士康禁員工餐廳內用餐

靠上海嚴厲封城走進國務院！中共「第二號人物」李強是誰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀