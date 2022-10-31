私中退場5都明年5月前能處理好？全教產批：天方夜譚

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國教署估轄管的私立高中職，約有20校會進入專輔審議，外界關心退審會審議速率與日程。彭富源表示，教育部下一次召開退審會應是在11月中旬，會盡量在明年（112年）5月前審完私中專輔。
至於直轄市5都（台南市高中職仍由教育部管轄）須自行召開退審會，審議管轄的私立高中職，彭富源說，盼地方政府盡量在明年5月前都能處理好。
全教產表示，對於辦學不佳的私立高中職的處理，目前5都均毫無動靜，以台中市為例，嘉陽高中多年來因財務顯著惡化，教師的薪資遭設上限，超過一律砍掉，且教師的基本鐘點竟從16節一路增加到21節，教師長期在做功德，全教產所屬的地方工會向教育局反映均石沉大海。
全教產提到，嘉陽高中對校內教師的發薪方式於109年12月一度改為發遠期支票，後經抗議才免於影響受雇者權益，但當時校方財務顯著惡化的窘狀已畢露無遺，更傳出數千萬校舍貸款的還款已捉襟見肘。嘉陽高中教師的薪資遭莫名減降、教師學術研究變更未依教師待遇條例規定與教師或工會達成協議、專任教師晉級方式及俸額皆未比照公立高級中等以下學校教師成績考核辦法規定辦理等，台\中市政府也都知情，卻都消極處理。
全教產認為，由於私立高中職過去並沒有「專案輔導」制度，若校務發展不佳，僅會被列為「轉型輔導學校」，未具強制力，如今若學校確實符合「私立高級中等以上學校退場條例」第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，台中市政府及教育局就應依規定處理，而非只忙於選舉，卻棄學校師生權益於不顧。
全教產盼教育部儘速督促台中市在內的直轄市5都對於轄內經營不善之的立高中職於年底前啟動各項該有的機制，畢竟選前不處理、選後遙遙無期，所謂「明年5月前都能處理好」，恐真成為天方夜譚。