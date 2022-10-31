最後一晚！米奇好朋友陪粉絲過萬聖節　加碼聲光秀拿禮物

▲台南安平遊憩碼頭「米奇與好朋友CHILL遊台南」原本預計要在昨（30）日撤掉氣球等造景打卡點，不過由於民眾回響熱烈，台南市觀光旅遊局特地加碼撤場前最後一場聲光秀，將在今晚登場。（圖／台南觀旅局提供）
▲台南安平遊憩碼頭「米奇與好朋友CHILL遊台南」原本預計要在昨（30）日撤掉氣球等造景打卡點，不過由於民眾回響熱烈，台南市觀光旅遊局特地加碼撤場前最後一場聲光秀，將在今晚登場。（圖／台南觀旅局提供）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-10-31 10:48:50

風靡各大社群版面，台南安平遊憩碼頭「米奇與好朋友CHILL遊台南」要在今（31）日晚間跟大家Say Goodbye了！原本預計要在昨（30）日就要撤掉氣球等造景打卡點，不過由於民眾回響熱烈，台南市觀光旅遊局特地加碼撤場前最後一場聲光秀，讓民眾多一天欣賞，於今晚6點至8點邀你跟米奇與好朋友們說再見。另外，台南市觀旅局還有小禮物要送給大家，今晚7點起只要在安平碼頭跟任一米奇好朋友們2個巨型氣球或5個主題打卡版合影，上傳並加hashtag「#BYEBYE米奇與好朋友CHILL遊台南」，就可以獲得限量100組迪士尼小物，想要的民眾可要加快腳步把握！

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台南市觀旅局指出，「米奇與好朋友CHILL遊台南」從9/9開幕至今，已經吸引超過100萬人次參觀，廣受大小朋友們的熱烈歡迎。原昨日是展出的最後一天，台南市府特別加碼祭出道別聲光秀，邀請民眾在萬聖節當天前來共襄盛舉。不過台南市觀旅局長郭貞慧提醒，今日天氣仍不穩定，希望天公作美，讓活動可以順利進行，民眾記得要攜帶雨具備用。

觀旅局表示，「米奇與好朋友CHILL遊台南」活動快閃店舖今日也將撤場，11/1水上氣球撤場、11/3陸上氣球撤場，民眾若要參加活動，可要看好時間，以免撲空。觀旅局也有禮物要送給長久以來支持的粉絲們，今晚7點起只要在安平遊憩碼頭與現場任一米奇與好朋友活動的2個巨型氣球或5個主題打卡版合影，把照片上傳自己臉書或IG(設公開)並且hashtag文字 「#BYEBYE米奇與好朋友CHILL遊台南」，經服務台工作人員確認後還可獲得迪士尼小禮物，限量100組，數量有限送完為止。

⭐「米奇與好朋友CHILL遊台南」SAY GOODBYE懶人包
時間：10/31晚間20:00
地點：安平遊憩碼頭水上氣球前廣場
禮品領取方式：
步驟一：10月31日晚上19:00以後與現場任一米奇與好朋友裝置合影。
步驟二：將照片上傳FB或IG並設公開。
步驟三：#BYEBYE米奇與好朋友CHILL遊台南。
步驟四：經服務台確認後，前100名完成任務者送小禮物，送完為止。

▲今晚7點起只要在安平碼頭跟任一米奇好朋友們2個巨型氣球或5個主題打卡版合影，上傳並加hashtag，就可以獲得限量100組迪士尼小物。（圖／台南觀旅局提供）
▲今晚7點起只要在安平碼頭跟任一米奇好朋友們2個巨型氣球或5個主題打卡版合影，上傳並加hashtag，就可以獲得限量100組迪士尼小物。（圖／台南觀旅局提供）

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