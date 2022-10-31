大S被抓包婚內出軌具俊曄？經紀人澄清揭真相

女星大S（徐熙媛）和歐巴具俊曄2月再婚，新婚夫妻生活相當甜蜜，最近接受時尚雜誌《VOGUE》採訪，除了拍攝親密合影放閃之外，還進行快問快答，洩漏夫妻間的小祕密，不過一段聊到旅行回憶的對話，卻因字幕與兩人對話不符，慘被大陸網友抓包，質疑兩人婚內出軌，在微博論壇引發熱議，擔憂造成誤解，該雜誌緊急發布更正啟事，坦言字幕有誤，大S經紀人也轉發該文澄清此事。
大S與具俊曄宛如偶像劇的重逢故事，一直讓外界好奇，夫妻在快問快答以中文、英文、韓文三種語言交流，對話冒出粉紅泡泡，一點都沒有隔閡，被問及以前一起出國會到哪裡旅行，大S夫婦回憶起當年熱戀，因主持直播節目《娛樂百分百》，無法去太遠的地方旅遊，會趁著週末到鄰近國家度假。具俊曄毫不猶豫就答對是日本，不過他說的是「20年前」，字幕上卻打成「10年前」，讓大陸網友相當不滿，認為她2011年剛與汪小菲結婚不久，竟跟具俊曄出國旅行，質疑她涉及婚內出軌。
該影片極受歡迎，在YouTube累積瀏覽次數逾200萬次，本來是一段甜蜜對談，卻意外啟動酸民開關，該雜誌事後在YouTube澄清，「聽打字幕人員將20年前誤植為10年前，特此更正。小編音量開到最大細聽, 真的是20年 Twenty years 無誤！」大S的經紀人也轉發此文，澄清了大S婚內出軌的誤會。