11縣市豪雨特報！奈格颱風水氣狂掃 超大豪雨至少到明天
今（31）日受到奈格颱風的外圍環流以及東北季風增強交互作用產生的「共伴效應」影響，北台灣整天的天氣都很不穩定，尤其東北部地區雨勢相當驚人。根據中央氣象局統計，從今日凌晨0點到早上10時為止，宜蘭縣南澳鄉的西帽山測站已降下403.5毫米的雨量，且由於颱風外圍雲系不斷進入，強降雨還在持續中！氣象局上午持續針對北部、東半部等6縣市發布豪雨特報，也對中部山區和東南部等5縣市發出大雨特報，提醒民眾今明（10/30、10/31）兩天台灣北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部豪雨或豪雨等級以上降雨發生的機率，務必做好防災準備。
截至今日早上10點10分為止，全台累積降雨最多的地方是宜蘭縣南澳鄉西帽山測站403.5毫米、其次依序是宜蘭縣冬山鄉寒溪250.5豪米、宜蘭縣冬山鄉新寮241毫米、台北市士林區擎天崗234.5豪米、宜蘭縣南澳鄉大濁水230毫米、降雨都達到豪雨、大豪雨甚至超大豪雨的等級。豪、大雨特報警戒區域分別為，超大豪雨：宜蘭縣山區；大豪雨：台北市山區、宜蘭縣；豪雨：基隆北海岸、台北市、新北市、花蓮縣、蘭嶼綠島；大雨：桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、恆春半島、臺東縣。
氣象局表示，奈格颱風今明兩日會以稍微北轉，且強度會重新整合、增強，週三（11/2）開始慢慢向西往海南島附近行進，由於中心位置距離台灣較遠，因此不會發布海上或陸上警報，不過其外圍環流與東北季風產生的共伴效應影響，今明兩天（10/31~11/1）北部及東半部地區仍有大雨或豪雨，尤其基隆北海岸、雙北山區、宜蘭有豪雨或豪雨等級以上的強降雨，山區請特別注意坍方、落石、土石流及溪水暴漲。
氣象達人、天氣風險管理公司總經理彭啟明則表示，明日起共伴效應最顯著的低壓鋒面區域已經逐漸向東遠離，不過台灣附近的東北季風仍強，加上颱風外圍的水氣仍然存在，迎風面地區還是會持續下雨，雨勢將會減小許多，但一整天累積的雨量在大台北、基隆北海岸、宜蘭等地預估還是會達到大雨或以上等級。整體雨勢要更進一步減緩或停止可能要等到週三（11/2），颱風外圍的水氣明顯減少，東北季風的強度也減弱，雖然迎風面地區還是會有降雨的情況，不過應該就會恢復到比較正常的東北季風降雨型態，雨量降到大雨等級以下。