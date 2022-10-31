1奈米落腳桃園龍潭？台積電持續評估、不排除可能性

半導體景氣下行，「護國神山」台積電一舉一動受到關注，現在傳出台積電最新2奈米以下（1奈米）製程擬落腳新竹科學園區轄下的桃園龍潭園區。對此，台積電對外回應，公司設廠地點有諸多考量，但公司會繼續在台灣投資先進製程，不排除任何可能性，會持續評估在台設廠。
近期台積電鼓勵員工休假，被外界解讀為產業利空，造成股價不斷破底。另外，中美關係緊張，外媒也解讀「矽盾」反而將台積電與台灣半導體產業推向風口浪尖。為此，台積電曾在26日晚間發出聲明表示，並未強迫員工休假或有任何無薪假計畫，對第四季包括營收與獲利表現的預測範圍並未改變，2023年仍會是成長的一年。同時也會持續投資台灣，並策略性強化海外的投資以及生產據點，以確保在產業的領先地位。
當時台積電指出，台灣供應鏈比全球任何地方的韌性都高，使得公司可以以最佳的成本以及最高的效率為所有客戶提供最好的半導體製造服務。公司將持續投資於台灣，同時，為繼續對全球客戶提供最有韌性的服務，也會在考量成本、效率以及各種內外在環境因素的前提下，繼續海外擴廠計畫，策略性強化海外的投資以及生產據點，以確保公司在產業的領先地位。
而今日有媒體報導，台積電在竹科寶山園區興建2奈米晶圓廠計畫已正式啟動，且將啟動先導計劃，預計最新2奈米以下（1奈米）製程擬落腳新竹科學園區轄下的桃園龍潭園區。
為此，台積電對外回應，公司設廠地點有諸多考量，會繼續在台灣投資先進製程，不排除任何可能性，並持續評估適合半導體建廠的用地，一切將以公司正式對外公告為主。