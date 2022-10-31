國軍密邀北約將領？邱國正：國防大學常邀國外人士研討
媒體報導，國防大學日前有堂「北約將領班」課程，由國防部密邀含義大利在內等六國具北約背景的12人來台交流研討俄烏戰爭、印太情勢等議題。國防部長邱國正今（31）日回應表示，國防大學經常會邀請國外人士進行學術研討，並沒有針對性。
外交及國防委員會今日繼續審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，會前受訪被問到北約將領來台一事，邱國正表示，國防大學是研究機構，一方面有培訓高階將領或高階校尉級的班，有時候是邀請國外人士進行學術研討，「這也是經常在做，並沒有針對性」，以前他在國防大學服務過，這工作沒有停過，是年度選項之一。
國軍為強化反斬首，陸軍特戰指揮部近日將首度實施兵力快速增援北台科目，特戰部隊將搭乘UH-60M黑鷹直升機進入淡水河口等要地，模擬戰時協防中樞外圍區域，邱國正對此表示，國軍年度訓練包含很多，不管是反恐或反斬首，都在戰略訓練課目當中，「這階段好像特別彰顯出來、有點擴大，也沒有」，都是年度訓練，特戰部隊與陸航機乎結合在一道，年度訓練都是必要的，沒有特殊意義，大家不要誤解。
媒體報導指出，國造首套「劍翔」反輻射無人機攻擊系統已交付軍方，規劃部署在北部臨海高處陣地，擔任「反登陸」階段攻擊敵軍海面大型兩棲指揮艦的任務。邱國正說，國軍武器裝備獲得都有困難，如果有獲得的話，運用方面不宜在這裡表達。