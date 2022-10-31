梨泰院死傷「女>男」近2倍！學者：踩踏意外女性難脫困
首爾觀光勝地梨泰院於29日萬聖節活動爆發大規模推擠慘劇後，截至31日已有154人喪命，包含98名女性與56名男性，其中女性死亡數幾乎是男性的2倍，懸殊的性別比也成為本次悲劇當中的聚焦點。學者分析，相對於一般男性身材，多數女性體型較矮且體重集中上圍，不容易逃出高密度擁擠空間以外，胸部受到擠壓時對身體傷害程度比男性更大。
韓國迎接疫情爆發後第一個沒有防疫管制的萬聖節，梨泰院卻從夜生活狂歡演變成人擠人的踩踏悲劇代言詞。根據韓聯社報導，由於這場大型節慶吸引民眾參加，但背後並無「主辦單位」，警消人員也被分散至他處維護抗議遊行交管而無法在第一時間維持安全管理，然而這起韓國近代最致命的踩踏意外中，死者多為女性且直逼百人，學者分析造成懸殊的性別比的原因應與「體型」有關。
梨泰院推擠事件發生在寬度僅4公尺的巷子斜坡上，只要一人跌倒，就會引發骨牌效應，而人們受推擠時呼吸道受到壓迫產生的壓縮性窒息則是整起意外最常見的死傷原因。英格蘭南部索夫克大學（University of Suffolk）研究人群科學的教授史迪爾（G. Keith Still）指出，儘管女性比男性更容易發生壓迫性窒息尚未有定論，但女性體型確實較為吃虧。
史迪爾表示，女性身材相對男性較為嬌小，體重又集中在上圍，就上半身來看，女性胸部通常比男性大，而男性的上半身通常更有利，面對這樣的推擠情況男性得以爬出困境，女性則因為胸部附近受到壓力施加時，會有更多內推力量導致不利於脫逃與抗擠壓。