鄭州廠iPhone出貨影響、出勤祭獎金？鴻海股價相對弱勢
中國大陸河南鄭州疫情擴大，鴻海富士康鄭州廠也受到影響，不少員工染疫，還有員工上演「大逃疫」徒步返鄉。鴻海30日回應目前廠區相關物資供應無虞，針對有返鄉意願的員工，園區統一處理。現在也傳出部分單位祭出出勤獎金。另外，外媒報導，這次疫情可能使得鄭州廠11月iPhone的出貨量最多削減三成。而鴻海今（31）日股價相對弱勢，午盤跌約1.5元，力守在102.5元附近。
中國大陸鄭州疫情發生變化，鴻海富士康鄭州廠有員工染疫，一些員工害怕被感染便徒步返鄉，由於鄭州廠區是蘋果（Apple）高階iPhone 14機種主要生產基地，市場憂心蘋果iPhone 14產品生產和出貨會受到影響。
針對鴻海富士康鄭州廠，外媒路透報導，有消息人士透露，隨著廠區內感染者擴大，住附近城市的很多作業員都先回鄉下，約有3萬正常的員工因為怕感染而不敢入廠工作。今日也傳出，社交平台上部分富士康單位祭出獎金，希望能維持營運，還有人稱再四、五天就恢復正常。
為此，鴻海30日發出四點聲明表示，做好園區20餘萬員工的照護與安全保障是場「持久戰」；目前實施了閉環管理、點對點通勤、免費為員工提供三餐、增設24小時關愛熱線；針對園區內的同仁會保障其生產安全及健康照護，並持續協調當地政府為員工提供必要的物資藥物供給與生活保障，至於對有返鄉意願的員工，園區會做好員工點對點有序返鄉服務；目前園區與當地政府配合防疫，已逐步在控制之中，集團也會協調其他園區產能備援，以降低可能的影響。