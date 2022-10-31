療癒新住民心靈　移民署同歡「拈花惹草」

隨著新住民和新二代族群突破百萬，越來越多為新住民開設的活動展開。移民署新竹縣服務站近日辦理家庭教育課程暨「拈花惹草之療癒身心多肉園藝體驗活動」，邀請新住民及子女踏入可愛多肉植物世界。學員們發揮創意將回收罐改造成綠植盆栽，藉由創作過程感受綠化生活的樂趣，並在園藝DIY過程中，學習放鬆心情及充實心靈，紓解平日忙碌的生活壓力。
擁有ACP園藝治療師證照的鄭媛伊老師向學員們介紹，園藝治療是一門專業治療課程，通常是指利用種植植物、園藝相關活動，來達到生理、心理、社交與認知治療或放鬆等效益。現代人普遍生活步調較緊湊、壓力也較大，特別安排以簡單卻療癒的多肉植物為主題，讓園藝初學者對「綠化」及「植栽」有初步瞭解。此外，經由學員們親手為植物脫盆並重新擺飾及組盆後，鄭老師也希望學員們將多肉盆栽帶回家後細心照料，培育植物就像照顧小生命一樣，看著植物們漸漸長大、改變顏色的同時，進而將此正向能量回饋給自己。
新住民金玲燕開心地分享，自己平時就很喜歡嘗試在家中後院種各類植物，在課程學習到鄭老師講授了許多「養肉」小秘訣，獲益良多。來自印尼的翠霞則說，自己是第一次看到這麼多種類的多肉植物，除了常見的仙人掌，她最喜歡葉肉肥厚的景天科多肉植物，看著它們小小卻又厚實的葉片十分療癒，也紓展平日忙碌跟疲累的心。
新竹縣服務站站主任黃清欽表示，服務站每個月至少會辦理一次新住民家庭教育課程及法令宣導活動，這次我們特別邀請擁有園藝治療證照的鄭老師帶領新住民學員們藉由大自然植物的療癒能力，希望能紓解疫情下大家的緊繃情緒；此外，新住民若有任何在台生活適應或居留問題，也可以多加利用內政部「1990」外來人口諮詢熱線，專線設置有中、英、日、越南、印尼、泰國及柬埔寨等7種語言服務，提供給新住民更完整諮詢服務。