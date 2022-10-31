《大學生》嗨咖終結27年單身！交「神級女友」讚：回不去

▲單身27年的High咖（邱志恆）終於交女友了，開心拍片分享交女友後的發現。（圖／翻攝自High咖的屁孩日記臉書）
▲單身27年的High咖（邱志恆）終於交女友了，開心拍片分享交女友後的發現。（圖／翻攝自High咖的屁孩日記臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-31 12:16:16

從《大學生了沒》班底出道轉戰脫口秀的的藝人High咖（邱志恆），以幽默搞笑的個性深受觀眾喜愛，「母胎單身」的他，在2021年8月14號情人節終於擺脫27年單身生活，順利脫單。他昨（31）日在YouTube以「超級初戀人」為題，分享交女友後的幾件事，讓他直呼「回不去了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲High咖（邱志恆）開心表示「我交女朋友了」。（圖／翻攝自High咖的屁孩日記 YouTube）
▲High咖（邱志恆）開心表示「我交女朋友了」。（圖／翻攝自High咖的屁孩日記 YouTube）
High咖在YouTube發出最新影片，開心表示「我正式成為別人的男朋友了，我自從交到女朋友之後，我會一直對著空氣傻笑」，而女友則是喜劇劇團娛人時代的小公主「Megan-品妤」，也因為首次交女友，High咖透露和女生許多接觸都是全新體驗，最讓他印象深刻的便是「失控的下半身」，幽默表示「可能不能透露太多，太可怕了」。

▲High咖介紹女友「Megan-品妤」。（圖／翻攝自High咖的屁孩日記 YouTube）
▲High咖介紹女友「Megan-品妤」。（圖／翻攝自High咖的屁孩日記 YouTube）
此外，他也透露，無論是摸女友、抱女友還是牽女友，都讓他驚呼「女生好軟！就連嘴唇也好軟」，且女友皮膚還很細滑，也讓他開玩笑表示「我之前抱我女朋友，她馬上滑掉耶，女朋友還很好躺，你會整個陷在裡面，沉迷在女色懷抱之中」，跟男生完全不同。

嗨咖還透露，以前曾經非常唾棄「Baby」這個詞彙，但現在竟然講得超順口，語調還會不自覺拉高，讓他嚇得直喊「誰在控制我，很不可思議欸」；也因為是初戀，嗨咖連怎麼牽手都是問題，最後還是女友先牽他，也讓他感嘆「第一次真的好緊張，一牽手就像閃過電一樣，我這個28年的老燈泡，從來沒有插過電喔，你一來就給我個220的，我差點燒掉耶」，甚至牽手了還疑惑「什麼時候該放手啊」，相當苦惱。

▲High咖和女友牽手就像「閃過電一樣」，直呼「我差點燒掉耶」。（圖／翻攝自High咖的屁孩日記 YouTube）
▲High咖和女友牽手就像「閃過電一樣」，直呼「我差點燒掉耶」。（圖／翻攝自High咖的屁孩日記 YouTube）
影片曝光後，網友也紛紛笑說，「姨母笑的看完，太恭喜high咖了」、「有甚麼比初戀更深刻？就是第一次失戀，恭喜入坑」、「嗨咖整集嘴角都上揚欸！笑得合不攏嘴」、「叛徒！好啦！看到嗨咖發自內心的笑著錄完這集饒過你吧……要幸福啊」、「一直很懷疑嗨咖這麼有趣的靈魂怎麼可能交不到女朋友，恭喜」、「哈哈哈哈笑死了～好像清純國中生發言，恭喜啦」、「不知道什麼時候要放開手，真的快笑死。恭喜嗨咖！要好好珍惜啊」。（編輯：郭佩蓉）


北捷妙麗萬聖節曬「E級深溝」扮緋紅女巫！視線往下更猛

梨泰院百人喪命！唐綺陽籲「1點」要注意：教訓太血淋淋

梨泰院頂樓目擊嚇壞！台女模「還原過程」：像災難片現場

真人版娜美「只穿內衣」狂震！褲子拉超低　26萬人晃暈

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀