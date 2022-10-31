《大學生》嗨咖終結27年單身！交「神級女友」讚：回不去

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此外，他也透露，無論是摸女友、抱女友還是牽女友，都讓他驚呼「女生好軟！就連嘴唇也好軟」，且女友皮膚還很細滑，也讓他開玩笑表示「我之前抱我女朋友，她馬上滑掉耶，女朋友還很好躺，你會整個陷在裡面，沉迷在女色懷抱之中」，跟男生完全不同。
嗨咖還透露，以前曾經非常唾棄「Baby」這個詞彙，但現在竟然講得超順口，語調還會不自覺拉高，讓他嚇得直喊「誰在控制我，很不可思議欸」；也因為是初戀，嗨咖連怎麼牽手都是問題，最後還是女友先牽他，也讓他感嘆「第一次真的好緊張，一牽手就像閃過電一樣，我這個28年的老燈泡，從來沒有插過電喔，你一來就給我個220的，我差點燒掉耶」，甚至牽手了還疑惑「什麼時候該放手啊」，相當苦惱。
影片曝光後，網友也紛紛笑說，「姨母笑的看完，太恭喜high咖了」、「有甚麼比初戀更深刻？就是第一次失戀，恭喜入坑」、「嗨咖整集嘴角都上揚欸！笑得合不攏嘴」、「叛徒！好啦！看到嗨咖發自內心的笑著錄完這集饒過你吧……要幸福啊」、「一直很懷疑嗨咖這麼有趣的靈魂怎麼可能交不到女朋友，恭喜」、「哈哈哈哈笑死了～好像清純國中生發言，恭喜啦」、「不知道什麼時候要放開手，真的快笑死。恭喜嗨咖！要好好珍惜啊」。（編輯：郭佩蓉）