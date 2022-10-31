MLB／藤浪到大聯盟可能當牛棚？美媒：兩年約也不虧

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美國媒體「SBNation」專門分析亞利桑那響尾蛇的「AZ Snake Pit」網站特別撰文提到，藤浪晉太郎當初在日本職棒選秀時，是跟現在洛杉磯天使隊的二刀流球星大谷翔平「齊名」的怪物新人，藤浪甚至還得到更多球隊指名。
雖然兩人在職業生涯開始時都有好的發展，並且都入選過日職全明星，但是後續卻走上不同的道路，大谷拿下日職年度MVP前往大聯盟挑戰，而藤浪在2016球季後，就因為自己的控球問題，職業生涯停滯不前，直到今年以中繼投手的角色，才再度站穩日職一軍的舞台。
作者直言「藤浪的先發投手生涯已經結束」，並特別以曾效力響尾蛇隊的日本投手平野佳壽，在旅美前一年的成績與藤浪做比較，當時平野繳出57.1局、防禦率2.67、每局被上壘率1.273的成績，稍微比小老弟藤浪的66.2局、防禦率3.38、每局被上壘率1.185優異，但是藤浪每9局能送出8.8次三振，大勝平野每9局的7.4次。
平野佳壽在2018年與響尾蛇簽下2年600萬美元(約台幣1.9億)的合約，作者認為像藤浪這種能投出100英哩(約161公里)的火球投手，如果能找回控球，那將會是球隊在牛棚「有趣」的「強力武器」，給出兩年約對球隊來說並沒有壞處，但是也認為藤浪可能因此得接受較低的平均薪資。