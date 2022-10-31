房市進冷靜期！第4季估「低量低總低姿態」 買氣未回頭
10月國內房市遭遇利空衝擊，由於房價維持在高檔，通膨壓力又尚未緩解、民眾對經濟展望轉趨保守等因素影響，加上股市一瀉千里，據台灣房屋集團統計「內部成交行情」，觀察2022年10月價量變化後，雙北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等7大都會區交易量，對比9月整體微減3.3%，不過價格略增4.4%，和去年同期相較，六都加上新竹整體交易量年減9.9%、價年增6.7%，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為，今年第4季房地產市場呈現「低量、低總、低姿態」的3低趨勢，後續效應值得關注。
張旭嵐表示，國門雖開，疫情對民生的影響趨緩，但是升息以及股匯市的震盪澆熄房市買氣，買方出價愈趨保守，不過低利的環境也支撐賣方價格，導致買賣雙方的價格沒有交集，也降低了交易量，也讓房市進入冷靜期。不過房市雖冷靜但不冷卻，第四季市場呈現「3低趨勢」。首先是「交易量走低」，張旭嵐提及，區域天花板價的預售屋交易量會首先降溫，接著「賣方姿態放低」，股匯市波動下，有資金需求的賣方放大議價空間，最後「著眼低總產品」，首購等自住族群受限於升息壓力，仍以蛋白區、高CP值的低總中古屋為優先選擇。
台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧則強調，除了房價高檔，通膨壓力尚未緩解、民眾對經濟展望轉趨保守等影響因素外，加上環境景氣偏冷，連帶影響民眾實質購買力，買方加價無力，觀望氣氛重因而拉長購屋猶豫期，使得近期購屋需求持續下降，產生需求遞延現象。只有桃園因為產業多元、人口正成長以及建設利多挹注得以撐場，才能從六都中脫穎而出。
住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨也指出，六都今年10月表現，除北市與桃園均出現月成長外，其餘在年度表現上都呈現全面衰退，雖然中南部在成交業績上比起上個月略有回神，但本月交易依舊不振，意味著只要價格不修正，交易量就不容易擴大，後疫時代房價雖有通膨支撐，可是買盤猶豫，市場持續維持震盪，民眾購屋步調可能放緩，傳統第四季旺季的效應也不會太好。
徐佳馨也表示，從住商機構企畫研究室旗下加盟店九月成交業績，全台與上月相比，量增4.0%，可是與去年同期相比，減少37.0%。其中台北市月減4.3%，年減40.1%；新北較上月增加23.6%，年減27.6%，桃園較上月減少6.6%，年減42.8%，台中較上月增加4.8%，年減28.5%，台南較上月增加9.0%，年減32.1%，高雄較上月增加4.0%，年減43.8%十月份天數多，較上月量增應為天數影響，從六都狀況觀察，雖較上月增減有起落，但比起去年同月均大幅量縮，顯見買氣還沒有回頭。