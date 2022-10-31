文總首辦文化補給營　數十位學子走讀萬華

我是廣告 請繼續往下閱讀
該活動為免費報名，僅向參與學員收取保證金，全程參與後全額退還，文總工作人員精選萬華美食，作為學員午餐及點心，完成一日的營隊課程後，文總也製作結業證書，致贈學員留念。
文總指出，本次營隊的學員共有2位高中生及30多名大學生，報名學生學校以台大最多，國北教、元智及師大也有多位同學參加；課程及講師方面，則包括文史研究員黃威翔的「萬華民俗信仰」、角頭音樂創辦人張四十三的「音樂的跨世代賀爾蒙對話」、島內散步團隊的「萬華散步」、社工師李佳庭的「社工師眼中的萬華」及作家李屏瑤的「關於我無意間變成Podcaster這件事」等。
李厚慶致詞時表示，「Fountain Day」是文總第一次專門為學生舉辦的一日活動，結合多元的主題講座、走讀導覽，帶大家親身走入萬華的過去與現在。而《Fountain新活水》則是文總出版的雙月刊雜誌，除了紙本之外，新活水也期待有更多與讀者們實際互動的機會，它不只是平面媒體，既可閱讀，又能遊逛展覽，如今甚至能夠實際參與一整天的營隊活動。
李厚慶說，相信許多學生透過這次活動，會愛上萬華，也會捨不得離開萬華，11月5日將登場的「萬華大鬧熱」，文總已經連續3年舉辦，以設計、音樂、市集，邀請年輕人走進萬華，為萬華注入新活水，歡迎大家參加。他也預告，Fountain Day在12月10日也有鹽埕場的文化補給營，帶領大家認識港邊城市，還能坐船遊高雄港，現正報名中，歡迎介紹給南部朋友。
文總指出，學員在課程結束後填寫回饋意見，有學生說，謝謝文總用心舉辦這場大補帖，真的收穫滿滿，「物理上也滿滿！（指餐點）」，也有學生表示，感謝有一份雜誌跟機構，能持續關注台灣文化、記錄那些不被注意，或是快被遺忘的文化記憶。
營隊尾聲播放今年文總舉辦國慶光雕展演影片，並宣傳文總招募校園大使的計畫，鼓勵對台灣文化有興趣的大學生報名參與，入選校園大使者，即可享有優先參與文總活動的機會，並為推廣台灣文化盡一份力。