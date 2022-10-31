民團推動移工理財課程　學生：想成為創業家

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2021年花旗基金會看見One-Forty在移工社群的廣大影響力，決定與 One-Forty 攜手合作，首度將移工納入花旗的普惠金融方案中，支持移工在台灣工作的期間必須著重中文和理財課程，透過移工教育計畫，建立中文基礎，了解台灣文化，移工能夠更有信心地使用台灣的金融服務。移工學生 Ari 分享：「參與完課程，讓我更堅信要成為一位創業家。課程不僅讓我更了解創業前中後需要準備什麼，可能遇到什麼問題，也學會了如何管理及運用我的收入。」
在「2022年花旗全球義工日」，花旗員工化身中文小老師，不僅協助移工學員練習中文會話，也促進對雙方文化的認識與理解。花旗的志工 Jessica 表示：「我們對移工的了解遠低於我們該有的。大部分的移工不知道他們在台灣可以跟銀行借錢，只知道高利貸。若讓移工知道理財的重要性與資源，在財務有更好的規劃，對移工來說臺灣經驗會更加正向。」
其中一位花旗員工也在活動後分享，因為要搬離原本居住地，苦惱腳踏車要如何處理。參加完義工日後，不僅在路上與陌生的移工聊天，還將腳踏車送給需要的移工：「雖然在台灣很多人對外籍移工有歧視的意味，不論是眼神還是說話的語氣，讓他們好像是生活在台灣的次等居民。但很感謝這次的活動，讓我更了解外籍人士，也更有勇氣跟他們聊天。我相信如果每個人，都懷抱善意與善良的心，這個世界一定會更溫暖。」
花旗基金會也期待未來與 One-Forty 擴大合作，將移工在使用金融服務方面的困境，提供給政策擬定者參考，讓台灣往普惠金融再更進一步，並針對移工的其他發展需求，共創適切的解決方案。One-Forty 與花旗基金會相信，未來不論移工身在台灣或返國，只要具備理財知識、善用金融工具，讓移工在台灣的旅程更有價值，人生也有不同的可能。
【關於One-Forty】
One-Forty（社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會）是一個關注東南亞移工的非營利組織，致力於培力東南亞移工，讓他們能透過教育與學習累積自己，回鄉後有能力經濟獨立、打破貧窮的惡性循環，同時也定期籌劃各式文化交流活動，創造台灣人與東南亞移工互相認識的機會，進而學習尊重與同理。