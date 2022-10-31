竹市激戰！雙虹談領導 網揭沈慧虹、高虹安高下立判關鍵
新竹市長選情激烈、戰況詭譎，今（31）日最新民調顯示，民進黨候選人沈慧虹、民眾黨候選人高虹安民調打成平手。另有媒體針對風城一戰，比較沈慧虹、高虹安領導風格，相關報導影片一出，引發高度關注，不少網友評論沈慧虹展現溫暖、同理心、解決問題的能力，紛紛敲碗「想要沈慧虹當我主管」，許多網友則評論高虹安「展現權勢、嬌生慣養、推功諉過的慣老闆」；臉書粉專「脫北者冰狼」也分享該影片，短短一天就破萬讚、超過1500次分享，「雙虹對決」越演越烈。
有媒體報導用3分鐘影音「雙虹決戰風城」，比較沈慧虹、高虹安。報導中提到與幕僚對講稿，沈慧虹回應，她不會刻意修改講稿，「因為上台每個人消化完，講出來的不會是逐字稿」，面對講稿若有錯字，沈慧虹直率回應「怪他幹嘛？我也會筆誤呀」；沈慧虹也說，面對幕僚的錯誤，比起責怪、她更重視解決問題，「（責罵）沒有意義阿！你要解決問題比較重要，沒有人故意要把事情做錯」。
高虹安則展現截然不同領導風格，她強調針對講稿「上台前一秒，可能都還會做一些調整」，她也直言這樣追求完美性格的確會「讓幕僚蠻頭痛」，面對講稿出現錯誤，高虹安也展現嚴厲風格回應，「如果（幕僚）有重新看過，那就不應該有錯字」，更直言自己會去「罵員工，要讓他知道事情的嚴重」。
報導一出，有近600則留言熱烈討論「雙虹」風格，網友高喊希望有同理心、溫暖的沈慧虹是自己主管，而高虹安則是網友「最不想遇到」的高傲自大老闆，網友一陣哀號，紛紛分享遇到「慣老闆」的痛苦回憶，「有功她拿有過你扛」、「沒料主管、最雷長官」、「會演戲的空降主管」。
網友留言討論兩人風格迥異，「一個是展現權勢、另一個是解決問題。」、「一個想把事情做好，另一個只想踩別人」，也有人看見「嬌生慣養和腳踏實地的差別」，雙虹影片一出，YouTube點擊超過6000次，網友更是熱烈迴響，雙虹誰是慣老闆、誰是好老闆高下立判。