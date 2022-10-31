目睹梨泰院「男子抱女友大體痛哭」！男網紅強忍發抖救人
南韓首爾梨泰院29日舉辦萬聖節大型活動，豈料卻發生嚴重踩踏意外，截至目前為止已有154人因事故死亡，消息曝光後震撼全球。對此，從南韓來台發展的網紅黃OPPA（黃오빠）當天也目睹慘案發生，他回想起當晚仍餘悸猶存，看見數十具冰冷遺體躺在地上，雖害怕仍鼓起勇氣替傷者CPR，但最後仍救不回；他更親眼目睹一位男性抱著死去的女友大哭，讓他相當心痛。
網紅黃OPPA昨（30）日在臉書發文，透露自己是梨泰院慘案的目擊者，也有親自幫助他人進行心肺復甦，在上傳影片之前考慮很久，但是希望未來別再發生這樣的悲劇，他才分享自己當晚看見的情況。他透露，現場因為太多人，導致救護車和警車難以進入，「當我到達時，已經有數十人在街上接受心肺復甦術，再往巷子方向走，發現很多死傷者流著血躺在地上」。
黃OPPA說，當時因為人力不足，警戒線也沒能設置好，他親眼目睹一位男性抱著已經死亡的女友大哭，喊著「不能死」，還有很多因為朋友死亡而哭的人，讓他非常震驚與心痛；此外，在他面前也有數十具冰冷蒼白的遺體，「說實話，我很害怕，像一生中從未經歷過的電影場景一樣，如果人在我面前死亡，會成為我的巨大創傷」，但他抱著想救活一條性命的信念，當場替傷者CPR，「按照所學的努力做了，但遺憾的是沒能救活」。
黃OPPA感嘆，親眼目睹這次的慘案，實在無法責怪任何人，無論是警察、消防員還是醫護人員，每個人都盡了最大努力，但看見新聞報導中，這麼多年輕人死去，也讓他直呼「真的很心痛」；他還透露，他當晚回到家以後，手腳都在發抖，夢裡都還能聽見傷者的呼喊，「希望罹難者們在天之靈得以安息，留下的家人們也要加油，真誠哀悼」。（編輯：郭佩蓉）