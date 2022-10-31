與韓國瑜輔選較勁？侯友宜：繼續打拚、好好做事情

新北市長侯友宜今（31）日上午前往萬大中和線金城機廠視察，致詞時表示目前萬大中和線整體進度為65％，比預期進度還快，期勉雙北共同努力，朝2025年完工目標邁進。對於媒體追問前高雄市長韓國瑜輔選行程走透透，聲量跟「輔選金句」都比侯大的回應，侯友宜仍簡單回答會好好努力，繼續打拚，「好好做事情」，不過稍後侯友宜下午也將請假到八里為國民黨新北市議員候選人陳家琪站台與鄉親碰面，並臨時新增行程，傍晚到蘆洲黃昏市場，與被外界稱為「韓家軍」的新北市議員候選人林鼎超掃街拜票，雙方競逐媒體焦點不言可喻。
侯友宜表示，自己現在是新北市的市長，要好好努力，實實在在，好好做事情，讓我們的市民可以看到新北市的今天比昨天好，明天的新北市會更好，我們繼續打拚，重申「好好做事情」。
侯友宜今日視察萬大中和線金城機廠工程時現場也意外發生插曲，當地地主自救會會長江鴻壽突在座位席上現身陳情抗議，手拿法院判決勝訴文，指出該案已經上訴到高等行政法院，市府敗訴後再上訴到最高行政法院，質疑「侯友宜是不是也這樣想」。
江鴻壽表示，該區11公頃內有將近8成以上都是農地，新北市政府當時宣稱，開發完成後可創造400億價值，但僅發放補償費70多億，農地地主僅獲補償費兩成左右，相當於一坪4萬多，遠低於市價，這樣有天理嗎，簡直就是換湯不換藥的新店美河市做法，希望侯友宜能出手幫忙。