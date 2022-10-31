宅經濟夯！電商產銷一條龍　高回購率創銷售佳績

▲自營購物網站以一條龍式的產銷模式成功打響名號。（圖／樹飛雪提供）
▲自營購物網站以一條龍式的產銷模式成功打響名號。（圖／樹飛雪提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-10-31 13:40:33

網路科技的發達，加上近年來疫情影響，民眾的購物消費行為逐漸從實體轉為線上。看準網路購物模式，史佳卉與盧韋華5年前從電視購物平台轉型自創品牌，銷售各大網路及虛擬購物平台。3年前建構自營購物網站並著手開發高品質商品，加上高CP值訂價策略，貼心的售後服務，成功打響名號，短短時間即創下單月銷售突破千萬的好成績。

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▲網路科技的發達，加上近年來疫情影響，民眾的購物消費行為逐漸從實體轉為線上。（圖／樹飛雪提供）
▲網路科技的發達，加上近年來疫情影響，民眾的購物消費行為逐漸從實體轉為線上。（圖／樹飛雪提供）
深諳國際進出口貿易20年經驗的史佳卉、與擔任通路商品開發及研發高階主管近20年的盧韋華，兩人憑藉著對國內外市場及美妝保健產品的了解，2017年成立了自有網路平台，初期跌跌撞撞，尋找台灣便利實用的網路銷售系統，終於在2019年底，正式上架「樹飛雪SnowIOU」官方網站，生產銷售保養品、洗髮清潔、染髮劑、精油、保健食品等。

▲「好用、有效、人人消費得起」這是樹飛雪公司總經理史佳卉(左)與副總盧韋華(右)的創業初衷。（圖／樹飛雪提供）
▲「好用、有效、人人消費得起」這是樹飛雪公司總經理史佳卉(左)與副總盧韋華(右)的創業初衷。（圖／樹飛雪提供）
「好用、有效、人人消費得起」這是史佳卉與盧韋華的創業初衷，樹飛雪與台灣一級ISO廠合作，選用高品質原料，加上真實的消費者使用有效測試，才能正式生產銷售，以頂級專櫃成本，打造媲美甚至超越國外的優良產品。樹飛雪強調沒有強迫銷售，也沒有打到骨折的破盤促銷，更沒有大手筆找藝人網紅代言，以平實穩定的價格，讓消費者隨時都能安心放手購買喜愛的商品。

如何讓消費者有愉快的購物體驗也是品牌所重視的，便捷的物流系統、快速回應的客戶服務，退貨不囉嗦等，讓使用者自己為商品說話，每個環節都力求完善，史佳卉說：「誠信，加上產品的好口碑，創造了高回購率。」

▲「髮學院染髮霜」費時兩年多研發。（圖／樹飛雪提供）
▲「髮學院染髮霜」費時兩年多研發。（圖／樹飛雪提供）
「美國新肌密彈力蛋白抗皺霜」是品牌的人氣產品，擁有美國多項研發專利，可淡化皺紋、撫平紋路，2022年更推出全新升級高濃度版。熟女性及銀髮族所重視的白髮問題，樹飛雪也推出「髮學院染髮霜」，費時兩年多研發，是可同時染過色的染劑，強調將臭味降到最低，不含阿摩尼亞，使用歐盟核可低敏染劑，輕鬆上色，黑髮、白髮皆可染。

樹飛雪秉持讓商品使用者，為產品說話代言，愛上自己的美麗。3年樹飛雪的購物商城業績快速破億，現在品牌更加卓壯前往美國及東南亞地區行銷，期待成為下一個台灣之光。

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