高虹安稱新竹「是非之地」　沈慧虹回嗆：妳是「是非人」

我是廣告 請繼續往下閱讀
沈慧虹說，作為新竹市長候選人，自己1天當3天用，努力跑行程，能與市民接觸的機會、每雙手都不錯過，把所有時間精力都拿來說明政策願景，時間非常寶貴，她也直言高虹安不應該「吃碗內看碗外」，應該要讓新竹市民找得到高虹安，向大家說明政策。
選舉倒數20多天，對於高虹安跑到外縣市輔選，沈慧虹表示，城市治理需要花費所有精力投入，提出城市願景、傾聽市民心聲，比個人的光環來的重要且有價值。
民進黨新竹市議員陳建名也說，高虹安這句話，無疑又再一次展現她的高傲自大，再一次糟蹋新竹市，也再一次糟蹋了新竹市民，甚至是高虹安支持者對高的用心。
陳建名表示，既然選擇投入市長選舉，就有責任面對「大是大非」，「大是」是提出你對城市的願景，「大非」是向選民說清楚大家對你的質疑。現在看來，「大是」、「大非」高虹安都不重視，他重視的只有自己心裡舒服不舒服。
陳建名表示，高虹安可以選擇逃避切割，從論文抄襲、寄生資策會公器私用、到黑白合淘汰舊勢力復辟，她拒絕面對所有一切所受質疑，而是選擇像她的黨主席柯文哲一樣，用她帶著人蔘氣息的口吻，滿口胡說八道，打擊認真做事的人，只為了自己的政治利益。
陳建名接著說，但新竹市民無從逃避亦無從切割，大家如果不面對，無法在11月26日投票日前看清楚他的實際能力跟嘴臉，如果新竹市的未來交給他，就像把台北市交給柯文哲這8年來一樣，毫無正經作為。
陳建名感嘆，新竹市長或許只是高虹安尋求更大權力的跳板，「我真的想拜託大家，不必為了高虹安而犧牲新竹市可以擁有的進步跟發展。是非是高虹安帶來的，高虹安可以選擇她的慣性逃避，奔向她的樂土，慢走，不送」。