駁佣金疑雲！高端公布採購價　平均每劑「840元」　

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高端說明，與疾管署簽約執行的「高端新冠肺炎疫苗採購合約」，合約總價金為新台幣40億3000萬元整（含稅）；履約交貨數量合計為500萬劑，其中含20萬劑為「疫苗研發補助計畫」的承諾贈與；合約內容除疫苗成品交貨外，價金同時包含疫苗檢驗封緘、冷鏈儲運、稅捐等，與疫苗交付至終端點的全項所有相關費用。
對於疫苗單價部分，高端解釋，因當時全球疫情導致疫苗空針與原物料短缺，故約定疫苗以「單劑量預充填針劑」與「多劑量劑型」兩種劑型供應。單劑量採購數量為200萬劑，每劑價格為新台幣881元（含稅）；多劑量採購數量為280萬劑，每劑價格新台幣810元（含稅）；另贈送的20萬劑以多劑型包裝供應。若以480萬劑計價的疫苗換算平均價格，則合約每劑疫苗平均價格約為新台幣840元（含稅）。
在公司財報認列部分，高端指出，「銷售淨額」為40.3億元扣除「營業稅」、以及「部分批次延遲交貨扣款」，去年累計至今年上半年認列營收合計為36.2億元，預計總認列營收約為36.4億元，此實際營收認列與合約履行的價金一致。
高端也強調，本採購合約與疾管署直接簽訂，並無價差或佣金等任何不法情事。對本項疫苗採購案履約執行，皆依照合約規範進行。為避免外界因不當臆測而誤解，因此公開資訊，以解除外界疑慮，消弭社會對立。