梨泰院踩踏非意外？生還者控「集團」惡意推擠：找出兔男
南韓首爾「梨泰院」29日時發生踩踏意外，截至今（31）日已出現154名死者，消息引發全球震撼。目前各界也開始釐清踩踏悲劇發生原因，更有生還者受訪時指控當時有「男性集團」惡意推擠，更詳細描述出其中一位「頭戴兔子飾品」的男性最為惡劣。
綜合韓媒報導，南韓警方30日就集結了4百多人的特別搜查組，排除完現場事故後，就開始採集各種證據、影像，目前已經取得事發地點附近42場域、50多架監視器的影像畫面。同時警方也開始向附近商販、現場目擊者取的證詞，希望能對此次事件做出最詳盡的調查。
另外也有多位當時身處現場的生還者受訪，他們皆不約而同地提到當時巷弄內，有一群男性集團「惡意」推擠，甚至還不斷高呼快推、往前等口號，「有一團人在人群中刻意推擠，大概5至6人，還不斷說我們這一邊大力一點推吧」、「一群韓國男生，中間還夾雜外籍人士」、「頭戴『兔兔髮箍』的男生，尤其是他一定要被逮捕」。
目前南韓當局公布最新數據，這次梨泰院踩踏意外造成154人死亡、33人重傷、116人輕傷；外籍死者為26人，分別來自俄羅斯、美國、日本、法國、伊朗、中國、澳洲、挪威、奧地利、越南、泰國、哈薩克、烏茲別克及斯里蘭卡等地。傷亡者年齡落在20至29歲最多，有103人，其次為30至39歲的30人，10至19歲11人，40至49歲8人，50至59歲1人。（編輯：潘毅）