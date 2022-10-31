梨泰院154人死亡！金在中演出2小前痛哭取消 丁一宇跟進
南韓梨泰院29日晚間湧進10萬人慶祝萬聖節，豈料發生踩踏意外，釀成154死、149人輕重傷，總統尹錫悅宣布全國哀悼，各大媒體自肅、取消節目播出之外，韓星們也發文哀悼、取消既定演出，人在日本的金在中、丁一宇等人，甚至在活動開演前一刻宣布延期，向粉絲致歉。
丁一宇將於11月1日、4日在大阪、東京舉辦粉絲見面會，但因梨泰院發生憾事，早在29日飛日本做準備的他，今（31日）宣布活動延期，「對於梨泰院的事件表示哀悼，因韓國訂定哀悼期，為了共同表示哀悼之意，所以決定延期大阪、東京的演出，在此由衷表示歉意」。
金在中30日在名古屋巡迴演出開場前2小時，因為梨泰院事件決定取消演出，根據韓媒報導、現場觀眾指出，金在中跟公司商討後，決定以哀悼為優先，「金在中雖然已在活動現場，但國家發生悲慘的事，覺得『不進行演出才是正確的』判斷」。據悉，當時已有不少粉絲入場，金在中泛淚向大家鞠躬道歉。
此外，金在中除了日本巡演，他將於明年3月4日來台，晚間6點在TICC舉辦演唱會，詳情請至「希林國際」臉書查詢；丁一宇主演的《真心給我一滴淚》平日晚間8點在緯來戲劇台播出。