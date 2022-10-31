揭蘇貞昌女兒借牌拿桃市府標案　國民黨批：掛羊頭賣狗肉

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舒翠玲質疑，「二三設計」的名字從頭到尾不在計畫書內，是以什麼身分，全程參與工作會議；而掛名協力廠商的「全台數位」卻幾乎全部缺席，合理懷疑這是典型的「借牌投標」，是違背《政府採購法》第65條的違法轉包。
國民黨議員詹江村指出，新總館「金玉其外，漏水其中」，牆壁、天花板、地板有好幾十處滲水，甚至有漏水嚴重到需要打發泡劑止漏；這樣的話效果只有五到六年，之後發泡劑脆化，更是無法處理。
詹江村提到，新建總館的品質未達標準，包括地板也是凹凸不平，對身障人士來說非常吃力；無障礙廁所跟兒童廁所設置在一起，因此身障人士的輪椅進去的時候，可能會碰撞到兒童，同時迴轉半徑也不足。當他在調閱新建總館的相關資料時，才赫然發現，蘇貞昌女兒的「二三設計」，居然也參與其中。
國民黨議員梁為超則痛批，蘇巧純竟「掛羊頭賣狗肉」，繞一個彎來獲取政府資源，「互動多媒體」標案與建築物本體並不需要綁在一起，為何鄭文燦市府要採限制性招標，保送春原營造；又為什麼春原營造要先找他公司掛名，再實際與「二三設計」合作？
梁為超呼籲蘇貞昌應清楚交代，是否以行政院長的影響力運作的結果，並為蘇巧純「量身訂作」。他也直言，蘇貞昌父女除了利益沒有迴避，更嚴重的是公然說謊、欺騙人民，蘇貞昌已沒資格擔任行政院長。