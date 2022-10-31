揭蘇貞昌女兒借牌拿桃市府標案　國民黨批：掛羊頭賣狗肉

▲蘇貞昌女兒蘇巧純曾承諾父親任內，不再參與政府標案，國民黨今開記者會揭露，蘇巧純負責「二三設計」公司疑似借牌拿桃市府標案。（圖／國民黨提供）
▲蘇貞昌女兒蘇巧純曾承諾父親任內，不再參與政府標案，國民黨今開記者會揭露，蘇巧純負責「二三設計」公司疑似借牌拿桃市府標案。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

2022-10-31 14:08:53

行政院長蘇貞昌三女蘇巧純負責的「二三設計」公司，曾遭質疑透過父親拿走行政院標案，2020年蘇巧純則發聲明承諾，蘇貞昌任內將不再參與政府標案。然而，國民黨今（31）日開記者會指控，桃園市圖新建總管工程，違法轉包給蘇巧純的「二三設計」。國民黨質疑，蘇巧純承諾蘇貞昌任內不投標案，如今卻疑似借牌得標，呼籲桃園市府應該對外說明清楚。

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國民黨今召開「說好的不拿標案呢？蘇貞昌女兒明修棧道，暗度陳倉」記者會，國民黨議員舒翠玲指出，桃園市政府在2021年12月追加預算，以「限制性招標」保障原本的營造商春原營造，獲得2495萬元的「互動多媒體」標案，無需上網、不用公告。離奇的是，春原營造在執行計畫書中，列明協力廠商為「全台數位系統有限公司」，然而實際出席工作會議的，卻是包括蘇巧純本人在內的「二三設計」。

舒翠玲質疑，「二三設計」的名字從頭到尾不在計畫書內，是以什麼身分，全程參與工作會議；而掛名協力廠商的「全台數位」卻幾乎全部缺席，合理懷疑這是典型的「借牌投標」，是違背《政府採購法》第65條的違法轉包。

國民黨議員詹江村指出，新總館「金玉其外，漏水其中」，牆壁、天花板、地板有好幾十處滲水，甚至有漏水嚴重到需要打發泡劑止漏；這樣的話效果只有五到六年，之後發泡劑脆化，更是無法處理。

詹江村提到，新建總館的品質未達標準，包括地板也是凹凸不平，對身障人士來說非常吃力；無障礙廁所跟兒童廁所設置在一起，因此身障人士的輪椅進去的時候，可能會碰撞到兒童，同時迴轉半徑也不足。當他在調閱新建總館的相關資料時，才赫然發現，蘇貞昌女兒的「二三設計」，居然也參與其中。

國民黨議員梁為超則痛批，蘇巧純竟「掛羊頭賣狗肉」，繞一個彎來獲取政府資源，「互動多媒體」標案與建築物本體並不需要綁在一起，為何鄭文燦市府要採限制性招標，保送春原營造；又為什麼春原營造要先找他公司掛名，再實際與「二三設計」合作？

梁為超呼籲蘇貞昌應清楚交代，是否以行政院長的影響力運作的結果，並為蘇巧純「量身訂作」。他也直言，蘇貞昌父女除了利益沒有迴避，更嚴重的是公然說謊、欺騙人民，蘇貞昌已沒資格擔任行政院長。

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