XBB和BF.7皆爆首例本土確定病例　BA.5仍占比最高達96％

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指揮中心表示，針對國內境外移入之25例BA.5、BQ.1/BQ.1.1、XBB、BA.2.75個案，為11例男性、14例女性，年齡介於10歲至80多歲，入境日介於今年10月6日至10月22日。其中檢出14例BA.5分別自德國(3例)，新加坡(2例)，土耳其、中國、日本、加拿大、英國、泰國、義大利、葡萄牙及澳大利亞(各1例)移入；5例XBB個案分別自新加坡(2例)，印尼、印度及泰國(各1例)移入；1例BQ.1/BQ.1.1個案自加拿大移入；5例BA.2.75個案分別自泰國及越南(各2例)，阿拉伯聯合大公國(1例)移入。
指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年10月26日資料指出，全球已發現超過390種Omicron次分支變異株，目前BA.5變異株占比約為77.1%，仍為全球主流株且持續變異，由其演化之新型變異株BQ.1及其子代變異株傳播快速，受影響國家數及病例數持續增加，已於至少65個國家檢出，占比約6.0%；BA.4.6變異株及其子代已於至少87個國家檢出，占比約4.4%；BA.2.75變異株及其子代已於至少63個國家檢出，占比約為3.2%；另XBB變異株及其子代已於至少35個國家檢出，占比約1.3%，需密切監測國際間之病毒株演變與流行。另 WHO於今年10月27日表示，根據新加坡、印度等國資料，相較於其他Omicron主要流行株，XBB變異株未增加疾病嚴重度。XBB有較高重複感染機率，但主要發生於流行Omicron前(如Alpha或Delta)之感染者，尚無證據顯示XBB對於近期感染Omicron有免疫逃脫。
指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。（編輯：倪浩軒）
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