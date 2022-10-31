中市綠營掛「拒絕再盧」　喊「換市長、救藍線」

年底選戰逼近，民進黨民進黨台中市議員林祈烽及市議員候選人曾威等人，串連在大街小巷掛上「拒絕再盧」的看板，痛批「中捷運藍線」在盧秀燕執政四年任期毫無進度，甚至未來四年也無法動工，對比蔡其昌提出「當選市長四年內一定讓藍線動工」的政見，呼籲市民這次「拒絕再盧」，年底選擇一個會做事、行動派的蔡其昌。

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林祈烽表示，這塊看板就是表達全體台中市民的心聲，台灣大道上的捷運藍線四年來完全沒有進度，看到盧秀燕行政怠惰、不願意清楚解釋說明為什麼要變更藍線捷運設計、為什麼要更改站點，藍線從前市長林佳龍時代通過可行性評估，總預算 9 百多億，盧秀燕上任後變更設計增加三百多億的預算，盧也不願意解釋為何增加、是否為圖利特定地主、不願意提出任何報告與說明，導致進度延宕 18 個月。

林祈烽強調，如果盧秀燕不願意推動捷運，那就「換市長、救捷運」，沒有盧秀燕，才能有台中捷運藍線，台中市民都希望下一任市長能推動藍線捷運動工，蔡其昌就是最適合的人選，蔡其昌已承諾當選後捷運將六線齊發，完善台中捷運路網，解決台中嚴重的塞車問題。

議員候選人曾威說，台中市民對於盧市長這四年來對於捷運藍線完全置之不理難以接受，高雄的捷運黃線只花 300 多天的時間就送出綜合規劃、在盧市長執政下捷運藍線居然要 800 多天才能完成綜合規劃，更重要的是盧秀燕在綜合規劃裡更改了原先已核定的規劃，增設站點與機廠，但位於東海商圈、人口最密集的坪頂站既然沒有設站，而是設在具有高度爭議的、周圍居住人口稀少的正英站，這對大肚山上的居民來說非常不公平。

另外，捷運藍線盡速動工更是大肚山、海線居民的殷切期盼，希望完工後未來通往市區能更加便利，可是盧秀燕市長卻完全在政治操作、配合地方派系利益的情況下，讓捷運藍線空轉四年，如果盧秀燕市長不做，那就換行動派市長蔡其昌來做。