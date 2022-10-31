中市綠營掛「拒絕再盧」　喊「換市長、救藍線」

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林祈烽表示，這塊看板就是表達全體台中市民的心聲，台灣大道上的捷運藍線四年來完全沒有進度，看到盧秀燕行政怠惰、不願意清楚解釋說明為什麼要變更藍線捷運設計、為什麼要更改站點，藍線從前市長林佳龍時代通過可行性評估，總預算9百多億，盧秀燕上任後變更設計增加三百多億的預算，盧也不願意解釋為何增加、是否為圖利特定地主、不願意提出任何報告與說明，導致進度延宕18個月。
林祈烽強調，如果盧秀燕不願意推動捷運，那就「換市長、救捷運」，沒有盧秀燕，才能有台中捷運藍線，台中市民都希望下一任市長能推動藍線捷運動工，蔡其昌就是最適合的人選，蔡其昌已承諾當選後捷運將六線齊發，完善台中捷運路網，解決台中嚴重的塞車問題。
議員候選人曾威說，台中市民對於盧市長這四年來對於捷運藍線完全置之不理難以接受，高雄的捷運黃線只花300多天的時間就送出綜合規劃、在盧市長執政下捷運藍線居然要800多天才能完成綜合規劃，更重要的是盧秀燕在綜合規劃裡更改了原先已核定的規劃，增設站點與機廠，但位於東海商圈、人口最密集的坪頂站既然沒有設站，而是設在具有高度爭議的、周圍居住人口稀少的正英站，這對大肚山上的居民來說非常不公平。
另外，捷運藍線盡速動工更是大肚山、海線居民的殷切期盼，希望完工後未來通往市區能更加便利，可是盧秀燕市長卻完全在政治操作、配合地方派系利益的情況下，讓捷運藍線空轉四年，如果盧秀燕市長不做，那就換行動派市長蔡其昌來做。
對此，市府交通局表示，捷運藍線自110年3月第1次提送交通部，至今1年多，已分別於111年5月及8月提送第四次修正後報告書及書面補充資料，正在審查中，另捷運藍線環境影響說明書111年9月7日已通過行政院環境保護署環境影響評估審查委員會審查，市府將持續再與中央溝通，配合中央審查意見修正，積極配合審查流程，爭取行政院核定捷運藍線。