黃國倫赴馬陪艾成媽媽慶生 送上「天堂造型蛋糕」惹鼻酸
黃國倫、寇乃馨夫妻特別飛到馬來西亞，陪伴已故歌手艾成的母親，在愛子離世後的首次生日，度過了感動淚崩的一天。夫妻倆日前經8小時轉機，飛抵達馬來西亞的古晉，應砂勞越「蒙福教會」邀請，3天中接連舉行了4場大型福音音樂會，最特別的是，前排的VIP座位上，還有艾成的雙親和家人們。
艾成媽媽和寇乃馨說：「國倫老師和艾成真的好相像，仿佛看到艾成又站上台！」聽完全程分享，艾成媽媽說國倫老師的人生經歷和艾成有許多相似處，2人執著的性格也相似，台上風格也是能說能唱，既幽默又感人，「難怪兩師徒緣分深，艾成最敬愛國倫老師，國倫老師也最疼愛艾成。」
原來昨（30）日是艾成媽媽的生日，黃國倫、寇乃馨此行完成了重要承諾，就是飛到艾成的家鄉古晉，親自陪伴艾成媽媽度過一個充滿愛的生日，夫妻倆還特別訂做了的一個造型蛋糕，蛋糕上面的情景是在天堂的艾成，開心彈著吉他唱歌，為媽媽祝壽。此外，黃國倫還精心挑選特大張的鋼琴造型卡片，字裡行間多次肯定艾成的優秀，也安慰媽媽的心傷。最重要的驚喜，是帶來艾成愛妻王瞳用心製作的祝賀影片，影片長達21分鐘，王瞳真情流露，更在慶生現場視訊連線，隔空為媽媽慶生。
寇乃馨說：「這趟古晉旅程，我們好感動，我們和艾成家人聊了好多關於我們想念的成成，覺得艾成好像不曾離開，艾成媽媽說，她相信成成只是搬家到了天國！家人們都期待艾成的生命影響力能持續傳遞愛！他的音樂也表達著『愛是永不止息』。」