有溫度的中市公車路線　夫妻開小黃公車愛奔馳

台中市 111 年度優良計程車駕駛人遴選名單出爐，首度出現夫妻檔得獎紀錄，獲表揚的張根逢、梁素華夫妻不只開計程車，也是小黃公車司機，雖然收入不比營業計程車多，當班還要上緊發條，但看到市長盧秀燕努力深入偏鄉擴展小黃公車路線，兩人說，「市長願意做，我們也願意幫」，樂於駕駛最有溫度的公車路線。

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交通局表示，今年從 9000 多名計程車駕駛中，評選出 13 名優良駕駛人，其中張根逢、梁素華同時獲獎，盧市長頒獎表揚時才得知兩人是一對夫妻，而且還擔任小黃公車司機，小黃公車路線已擴大到 22 條，感謝他們讓台中成為更便利、宜居的城市。

張根逢表示，他開的黃 2 、黃 9 ，加上其他山線小黃公車共計 10 條路線，需經多方調度才能依班次順利發車，搭車長輩以就醫、買菜、採購口罩防疫物資居多，有的年紀較大，上下車急不得，與團隊司機約定「有禮貌、不超速、不催客」，甚至因幫忙提重物上車而慢分，他霸氣的說，「遲到如果要罰錢，我負責」。

小黃公車不能像營業計程車隨自己時間出門工作，出狀況就要馬上解除危機，梁素華表示，東勢的黃二現在首班車是 8 時 55 分，之前為 6 時 10 分，她曾一早 5 時多自台中出發到東勢，還提早半小時在路邊等候 6 時 10 分開首班車，不料發車時「竟然破輪啦！」想到沿路等著搭車乘客，焦急修補輪胎也回報同事就近支援。

梁素華提及，有時大清早忽然接到電話，同事熱線求助「車子不能發動」先生立即從床上跳起來，火速去支援這名車子故障的司機路線，大家互相幫助，接送乘客使命必達。

張根逢笑稱，睡覺時壓力好大，每日發車時間就像一場考驗，憶起當初規劃山線小黃公車時，連續 3 個月實地踩線，每一條公車路線都要開過，測量行車時間才能訂出班次，有的山上路徑很小，如何安排出偏鄉民眾最適合的搭車路線煞費苦心，再經號召駕駛團隊，終於完成超級任務。