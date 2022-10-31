有溫度的中市公車路線　夫妻開小黃公車愛奔馳

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通局表示，今年從9000多名計程車駕駛中，評選出13名優良駕駛人，其中張根逢、梁素華同時獲獎，盧市長頒獎表揚時才得知兩人是一對夫妻，而且還擔任小黃公車司機，小黃公車路線已擴大到22條，感謝他們讓台中成為更便利、宜居的城市。
張根逢表示，他開的黃2、黃9，加上其他山線小黃公車共計10條路線，需經多方調度才能依班次順利發車，搭車長輩以就醫、買菜、採購口罩防疫物資居多，有的年紀較大，上下車急不得，與團隊司機約定「有禮貌、不超速、不催客」，甚至因幫忙提重物上車而慢分，他霸氣的說，「遲到如果要罰錢，我負責」。
小黃公車不能像營業計程車隨自己時間出門工作，出狀況就要馬上解除危機，梁素華表示，東勢的黃二現在首班車是8時55分，之前為6時10分，她曾一早5時多自台中出發到東勢，還提早半小時在路邊等候6時10分開首班車，不料發車時「竟然破輪啦！」想到沿路等著搭車乘客，焦急修補輪胎也回報同事就近支援。
梁素華提及，有時大清早忽然接到電話，同事熱線求助「車子不能發動」先生立即從床上跳起來，火速去支援這名車子故障的司機路線，大家互相幫助，接送乘客使命必達。
張根逢笑稱，睡覺時壓力好大，每日發車時間就像一場考驗，憶起當初規劃山線小黃公車時，連續3個月實地踩線，每一條公車路線都要開過，測量行車時間才能訂出班次，有的山上路徑很小，如何安排出偏鄉民眾最適合的搭車路線煞費苦心，再經號召駕駛團隊，終於完成超級任務。
開了多年小黃公車，乘客都把他們當朋友，遇到橘子採收期，一上車就說「吃點橘子解渴」，張根逢表示，結果變成後車廂裝滿橘子，連更換路線，阿公、阿嬤也會關切的問「那個司機怎麼好久沒來開車了」，對司機如數家珍，乘客評價正可藉此來鼓勵司機。