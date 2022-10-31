獨/梁世宗因梨泰院悲劇不來台!曾為花蓮地震17死難過祈禱
南韓梨泰院29日晚間湧進10萬人慶祝萬聖節，卻發生推擠踩踏意外，釀成154死、149人輕重傷，總統尹錫悅宣布全國哀悼至11月5日，韓星金在中、丁一宇為此取消海外活動，原定11月3日要來台參加ITF韓國館開幕式的梁世宗為表哀悼之意，今（31日）亦宣布取消台灣行程。
梁世宗原定本週2度訪台，卻因梨泰院踩踏死亡案件，決定取消來台行程，主辦單位韓國觀光公社表示：「我們向梨泰院事件之相關受害者及遺屬致上深深的哀悼及安慰的心意，也祈禱傷者可以盡快痊癒。 由於因應梨泰院事件，韓國哀悼期訂定至11月5日，因此原先預計於11月3日『再次遇見的韓國台韓喜相逢記者會』以及11月4日ITF韓國館開幕儀式、『與梁世宗一起愛上韓國的理由』小型Talk Show等活動確定取消。非常抱歉造成您的困擾，如有任何問題請不吝與我們聯繫，謝謝您。」
事實上，梁世宗個性體貼溫暖，他2017年因電視劇《愛情的溫度》走紅後，曾於2018年2月訪台舉辦粉絲見面會，當時台灣花蓮發生芮氏規模6.7的大地震，總計17人罹難、291人受傷，梁世宗接受台灣記者訪問前，主動慰問表示：「大家好我是梁世宗，知道這次台灣發生地震，我會為多位因為災害而受傷的人們祈禱。」工作之餘仍心繫當時在花蓮拚命的人。
梁世宗亦十分謙虛，他自知是因為出演《浪漫醫生金師傅》、《愛情的溫度》等劇聲名大噪，才有機會到國外舉辦粉絲見面會，梁世宗曾對台灣記者表示：「我算什麼呢？謝謝你們喜歡我，支持我這麼微不足道的人，讓我感到心情澎湃又感動。」