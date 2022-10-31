鋼鐵人的母親！走出家暴與婚變　梅伊馬斯克活出美麗人生

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梅伊馬斯克1970年結婚，嫁給一個擁有數量豪車、豪宅的富商，卻是她身體與精神被雙重虐待的開始。不僅被丈夫家暴長達9年，還強迫她與家人切斷聯絡，甚至試圖用經濟制裁的手段，逼迫她留在丈夫身邊。當時南非的離婚法並沒有把家暴視為可中止婚姻的理由，因此等到1979年離婚法變更後，她才終於訴請離婚。然而這場官司打下來，她已經身無分文，靠著意志力與制定嚴密的計劃，一手拉拔3個孩子長大。
常有人說為母則強，倒不如說當你別無選擇時，能做的只是為生存而戰。這點在梅伊馬斯克幾番波瀾的挫折中還能翻身，表現的淋漓盡致。她離婚後，選擇什麼都不要，只要孩子的監護權。毅然決然從南非搬到加拿大重新開始後。為了養活孩子，她開始制定一個個的計畫，秉持父親的座右銘「越努力越幸運」、「小心翼翼地大膽過活」。因此她為了賺錢，打5份工，成為一個超級斜槓的職業婦女。除了繼續她最熱愛的模特兒工作外，兼任大學研究員、營養諮詢師以及經營模特兒學校，還抽空唸了好幾個碩士學位。這樣的意志力，讓她到了40歲時，開始翻轉人生。
儘管在如此艱困的環境下，她對孩子的教育並沒有就此鬆懈。她要孩子除了要懂得為自己負責外，也要體恤母親的工作。因此她的3個孩子還會幫她分攤工作，例如女兒幫她處理營養諮詢的文件、大兒子協助電腦文書，小兒子則是幫忙整理家務，一家四口共同為家庭打拼，讓孩子們能夠學習如何獨立、努力工作、體貼他人，而且要立志做好事。很顯然的，她獨特的教養方式十分成功，培養出3位身價不菲的富翁。大兒子伊隆馬斯克創立特斯拉、成立SpaceX，成為科技巨擘、全球首富；女兒托絲卡（Tosca Musk）是知名的好萊塢的製片，也是浪漫電影串流平台Passionflix的聯合創始人和執行長，小兒子金伯爾（Kimbal Musk）是創立著名連鎖餐廳The Kitchen和非盈利組織Big Green，協助改善偏鄉貧困孩童的飲食。
梅伊馬斯克曾因為愛而身陷困境，卻也因為愛而選擇當個溫暖、正向而心智強大的女人。綜觀她波瀾壯闊的人生，她可說是個活到老學到老、越活越精彩的女人典範。她對女人最大的忠告就是，女人不需要隨年齡而放慢腳步，阻礙自己前進。相反的要更加照顧自己，吃得好、常微笑、活躍，快樂與自信。當你以為身陷谷底，沒有翻身機會，但只要秉持善念、當個有計劃的女人，就能無所畏懼、進而掌握自己的人生。
我誰也不看，只看著我要去的方向。－梅伊馬斯克