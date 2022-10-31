又失言！尹錫悅視察梨泰院踩踏現場 脫口這句話遭轟冷血
韓國首爾梨泰院29日晚間發生踩踏事故，造成至少154人喪命，成了繼2014年世越號事件以來，最嚴重的傷亡事故，也為今年5月上任的韓國總統尹錫悅的政治生涯帶來挑戰。在事發過後，尹錫悅不僅針對全國民眾發表談話，也前往事發現場巡視。但就在視察的過程當中，尹錫悅對著身旁官員詢問，「是在這裡死了那麼多人嗎？」，再度引起失言風波。
尹錫悅在事發過後前往梨泰院進行視察，當時他與官員、幕僚以及救難人員一同走到事發現場的斜坡，尹錫悅與消防人員雙方不時比手畫腳一邊討論，試圖釐清事故原因，但從現場釋出的影片來看，可以清楚聽到尹錫悅向一旁的人員詢問「是在這裡死了這麼多嗎？（여기서 그렇게 많이 죽었다고?）」這句話隨即在網路熱烈討論。
影片被分享到韓國論壇「theqoo」，儘管只有短短5秒，也讓網友紛紛灌爆留言，有人直言「那個庸俗的混蛋當上總統才是悲劇的開始」、「同理能力也是智力的一部分」，認為尹錫悅的發言「這樣只會更加傷害受害者的家人」，還大酸「好像是去參觀發表心得一樣」、「不會說話可以不要說」。
其實在踩踏事件發生過後，就不斷出現聲音質疑尹錫悅，包括未就萬聖節活動準備對策、人力不足等問題。