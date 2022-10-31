梨泰院警力缺口是「選舉承諾」？尹錫悅挨轟間接殺人

首爾梨泰院窄巷內因為萬聖節狂歡湧入近10萬人潮，釀成至少154人死亡。該事件是韓國承平時期最慘重災難之一，幾乎僅次於撼動社會的世越號沈船案，這也讓各界質疑當局管理群眾的責任以及警力分配疏失，政壇更將矛頭指向總統尹錫悅，批評他「搬離青瓦台」的決定導致當地警方耗費額外警力替他維安，間接促成意外發生。
根據首爾市政府相關人士指出，由於各區人流管制措施是由各自治區安排，市府方並未針對大型萬聖節慶祝活動進行預先對策，而梨泰院所屬的龍山區廳更緊在新聞稿中提醒民眾注意公共衛生與消毒，並未提及大規模人群聚集的安全管理措施；媒體指出當局將過去的800名巡邏警力重點安排在性騷、偷拍、偷竊與查緝毒品等，同時縮減警員至200位，以致未能安排足夠的疏導警力。
這是韓國民眾迎接疫情爆發後第一個沒有防疫管制的萬聖節，報導指出事故前一天（28日）造訪梨泰院的民眾就目睹數萬人湧向事發現場一帶，應有大規模事故的隱憂，韓國在野黨更批評總統號稱「更貼近民眾」而搬離青瓦台的決定不僅勞民傷財，還導致龍山警署每天要出動700名警力保護總統通勤至國防部大樓，間接導致當晚警力不足，直斥尹錫悅為意外的「間接兇手」要求他問責下台。
不過，也有不少民眾質疑悲劇當前究責至總統似乎有些言之過早，公眾爭議發酵前在野黨政客便將文章刪除；另外韓國警方也駁斥警力不足的說法，指出今年警力人數已經增加安排了24至90多名，無奈現場人數過多，群情興奮激昂下難以掌控，警方還得分神應付當地其他示威活動，實在無暇將所有維安工作落實。