「中世紀最後騎士」馬克西米連一世　一波三折的婚姻路

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1477年，當時神聖羅馬帝國分崩離析，諸侯各自為政。馬克西米連一世當時能控制只有奧地利及所屬的領地，然而當他與歐洲最富庶的公國，勃根地公國的繼承人瑪麗（Marie de Bourgougne）結婚後，情勢整個轉變。這位號稱當時身價最高的單身女貴族，每天慕名前來求婚的人不計其數，卻只傾心於英俊的馬克西米連一世。婚後雖然幸福美滿，五年後卻因為瑪麗意外落馬而劃下了休止符。瑪麗死亡的噩耗讓馬克西米連一世久久不能釋懷，直到七年後才考慮續弦。不過他卻因此繼承了勃根地龐大的遺產，而他和瑪麗年幼的長子，美男子菲力則繼承尼德蘭並由他擔任攝政。
1489年馬克西米連一世決定續弦，迎娶布列塔尼的女繼承人安妮（Anne de Bretagne）。她之所以答應這門親事，是因為要避免法國有攫取布萊登尼的機會。馬克西米連一世派代表前往完成法律上的婚姻協議時，卻被法國國王查理八世阻撓，認為安妮違背了布列塔尼與法國王室的協定，不許與敵人通婚，遂出兵征服並強娶了她。這對馬克西米連一世來說無疑是沈重打擊，因為在法律上他與安妮已經是夫妻，但是他的女兒又跟查理八世有了婚約，這豈不是女婿強娶丈母娘？更荒唐的是安妮在協定裡還被規定，就算查理八世死後，她也要續嫁給查理的繼承者路易十二。總而言之這場婚約便在荒謬的權力爭奪中無疾而終。1493年，馬克西米連一世娶了米蘭公爵的姪女Bianca sforza結婚，雖然得到米蘭為采邑，還獲得大量現金，幫助他在1508年被確認為皇帝，但婚姻似乎不太幸福，妻子在1510年過世了。
馬克西米連一世或許是因自身的婚姻帶來許多好處，他也為自己的子孫們精心策劃大量政治聯姻，來擴張家族的政治版圖。他將長子美男子菲力，與西班牙君主斐迪南五世與伊莎白拉一世的女兒裘安娜結為連理，並生下了查理五世。查理五世之後從他的祖父母、外祖父母分別繼承了龐大的遺產。例如從馬克西米連一世得到奧地利，從祖母繼承了尼德蘭及法蘭‧康特；從外祖父斐迪南繼承了亞拉岡、那不勒斯、西西里島等地；從外祖母伊莎白拉一世，繼承了卡斯提爾及美洲屬地。此時查理五世不僅統治了大部分的歐洲大陸，還因為得到美洲屬地成為名符其實的日不落國。在1519-1556年間，查理五世竟以身為西班牙國王的身份，當上神聖羅馬帝國的皇帝。而查理五世的弟弟斐迪南一世也不遑多讓，他與匈牙利與波西米雅王路易二世的姐妹安娜聯姻後，因為路易二世在與土耳其作戰中身亡，斐迪南一世因而取得了匈牙利與波西米亞，確立了哈布斯堡在中歐的領導地位。
查理五世因繼承關係，結合了哈布斯堡王室與西班牙，形成所謂的「一統王國」。不過這看似土地龐大的帝國，根基卻不穩固。首先他是以各種不同的特殊身份在統治各邦土地，再加上哈布斯王室的土地過於龐大，已經破壞了歐洲的均勢平衡，使得周遭國家特別是法國、義大利感到猶如芒刺在背。自1522年開始，查理五世便與法國有了長期戰爭，彼此都無法消滅誰，徒增兩方內耗。最終在土耳其不斷侵擾中歐、宗教革命已在德境爆發的雙重壓力下，查理五世才決定退隱並將哈布斯堡王室一分為二。由兒子菲利普二世，取得原西班牙的土地及屬地；弟弟斐迪南一世，則繼承哈布斯堡領地與帝號。
綜觀馬克西米利一世的婚姻之路，可謂一波三折。但很顯然的，他認為第一段婚姻，勃根地的瑪麗才是他此生摯愛。1479年還特別為她製作了銀質紀念章。往後他為自己的子孫精心安排的大量政治婚姻，也讓他的兩位孫子查理五世、斐迪南二世主宰歐洲局勢。特別是查理五世所屬的西班牙，儼然成為十六世紀歐洲最強大的國家，無論是西班牙海軍艦隊或陸軍（步兵），再加上美洲源源不絕的黃金，讓西班牙足以稱霸歐洲一世紀之久，更主導了歐洲的近代史輪廓，無怪乎馬克西米連一世被不少歷史學家們讚譽為歐洲國家雛形的奠基者，這應該是他當初始料未及的吧！