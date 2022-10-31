張善政質疑台積電落腳桃園　鄭運鵬揭1年來拚命爭取幕後

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黃韋鈞提到，張善政酸溜溜地說，台積電願意來是因為桃園的土地與人才，但區位優勢不會憑空出現、人才也不會從天上掉下來。近年來桃園積極招商，「投資台灣三大方案」中，桃園就獲得2300億的投資，居全台之冠；也因為好的生育及照顧政策，人口也在8年增加21萬人口，來自全台灣優秀的青壯年到桃園落地生根，這些都是鄭文燦、鄭運鵬以及許多民代共同努力的成果。
黃韋鈞表示，國際情勢變化下，台積電在國際地位越來越重要，更成為台灣的護國神山。張善政過去鼓勵高科技產業鎖入中國，事實證明與實際產業發展背道而馳，無奈張善政不能從中反省、認清事實，今天竟反倒質疑台積電在桃園設廠的決策，不得不令人擔心，未來若張善政真的當選市長，相關規劃恐會重蹈國民黨時期桃園鐵路地下化計畫的覆轍，被主政的張善政再次阻礙與制肘，扼殺桃園的未來。
鄭運鵬則說，在台積電投資案的過程中，自己大約在1年前先請教國科會主委吳政忠，探詢相關可能性後，就跟鄭文燦率領的市府齊心協力，市府負責在地的各種招商協助，自己則是扛起向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌報告說明的任務，隨後串聯包括國科會、經濟部等部會，從園區擴建到水電協助等各項可能規劃，務必要協助護國神山能夠因為投資桃園，而繼續保持領先。
鄭運鵬說，這項工作已經籌備許久，很多朋友好奇在去年底四大公投時，自己為什麼站在最前線辯護，除了一直認為這是正確的國家基礎建設外，更是因為自己知道，有一天桃園會需要大潭電廠提供更充沛的電力，讓桃園的半導體聚落更完整先進。所以公投這仗一定要守住，桃園才有繼續迎來台積電的機會。
鄭運鵬表示，我自己是工程背景，很多朋友在相關領域服務，自己很了解當新竹飽和後的用地需求，考量地緣關係，成家立業的高階研發工程師，除了新竹，來桃園最適合。而且台積電在龍潭園區已經有2個先進封測廠，整個桃竹竹科技廊帶，從設備、化學材料、IC設計到晶圓製造、封裝測試及載板等等，可以說是全世界最完整的聚落。
鄭運鵬說，龍科再擴大，將是未來台積電持續維持頂尖的關鍵場域。桃園目前就擁有護國群山產業鏈的上游和下游企業群，擁有絕對的服務優勢，台積電投資案不只是地方大事，也是台灣繼續在世界保持領先的關鍵。
鄭運鵬表示，過去自己在立法院串接中央地方，未來自己會在桃園市政府繼續推動。不管是單一窗口，全程服務的招商服務，或是成立半導體學院培育更多人才的基本條件，從台積電到大大小小的產業，他一定全力以赴，讓桃園成為產業投資的最佳選擇。