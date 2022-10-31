邀新住民歡慶泰國水燈節　DIY手作水燈

台中市婦女及新住民培力平台在30日在台中驛鐵道文化園區草地廣場，舉辦「新燈亮光明」新住民節慶活動成果展，以泰國的水燈節為主軸，社會局長彭懷真和來自不同國家的新住民家庭一起慶祝，體驗製作泰國水燈再放至水中，象徵一整年的厄運和不愉快都隨水而去，也寓含對台中滿滿的祝福。
彭局長表示，台中市新住民及國際移工人數逐年成長，已成為一個國際化城市，為了發揮更多新住民的能力，社會局委託社團法人台灣陽光婦女協會辦理婦女及新住民培力平台，另有8處婦女及新住民培力中心，讓民眾可就近獲得各項服務，提供社區普及化的福利服務，保障婦女及新住民權益。社會局說明，此次活動有新住民特色舞蹈表演、水燈節儀式、闖關活動、水燈DIY及健走活動，還邀請內政部移民署、家庭教育中心、8家婦女及新住民培力中心及7家新住民關懷據點，設置多元文化體驗攤位，回顧今年的節慶活動紀錄，展現台中國際、多元、友善的城市文化。
社會局表示，希望透過新住民節慶活動成果展，讓民眾看見多元文化的兼容並蓄，當社會接觸愈頻繁，族群之間的瞭解愈深，愈能夠彼此接納包容，進而建立對新住民友善與尊重的生活環境。想了解更多活動資訊，請搜尋「台中女人培力站」臉書粉絲專頁。