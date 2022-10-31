名家論壇》木夫／別低估了蔡其昌

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中縣在2010年跟台中市合併升格，當年目的是要在重北輕南忘台中的情況下，建立一個以台中市為核心的中部都會生活圈，促進北中南區域平衡發展。理想上，合併升格為直轄市，將能擴大資源，提昇台中市競爭力。
但是理想沒有行動也只是夢一場，台中縣跟台中市包括交通、衛生、住宅規劃、垃圾處理、水資源、治安、教育等等都需要進行整體規劃。就拿交通來說，海線居民仰賴的台鐵因為單軌造成班次太少，已經是陳年痛苦，若要實現大台中一小時生活圈，一定要將海線鐵路雙軌高架，所以從胡志強到林佳龍都把這項列為重大建設，可是到了盧秀燕就停了，原因是她認為沒有急迫性。
要原台中縣民接受盧秀燕這種態度是不可能的，而蔡其昌當然是能從這議題上得分，再說蔡其昌還提出要把捷運橘線延伸到梧棲漁港，這些看似沒有交鋒，在網路上也測不到聲量，但是原台中縣民都肯定看在眼裡。
再來，台中市民對自己的城市是很滿意的，所以當然會希望台中市長要是一位高等級人物，比如有學歷、有經歷、有國際視野、有全國性高度等等，過去胡志強跟林佳龍都是這類型，所以當年盧秀燕當選是跌破眾人眼鏡，畢竟她至今在政治格局上都難稱得上是有全國性高度。
反觀，雖然蔡其昌主要經歷是民意代表，也沒喝過洋墨水，但是看看蔡其昌的政治養成，即可見政治涵養有其高度。蔡其昌何以年經輕輕能當上副院長，要往前看他在2012年回鍋立法院擔任黨團幹事長的表現，那是對他非常重要的政治歷練。幹事長要代表黨團對外發言，要能辯護、能攻擊，還要能協商談判、指揮作戰，也因此除了要做好選區服務，更必須投入全國性政策跟法案研究，而當時蔡其昌是被譽為史上最強幹事長。
蔡其昌在擔任副院長期間，處理很多過去較少接觸的國際事務，比如代表台灣國會率團訪問日本、歐洲，還有像是美國眾議院議長裴洛西來台，在國際矚目之下由蔡其昌負責接待，其表現沉穩，展現國會副議長高度，這都是不簡單的事情。
另外要再特別講，蔡其昌在這次選舉中提出低碳城市政見，要讓台中成為世代永居的生活首都，這樣跨世代的永續價值在當前中生代政治人物是很少見的，甚至可說是今年縣市長選舉中最具有宏觀格局的政見。反觀盧秀燕，看不見台中未來十年的願景樣貌。
最後來說，台中市民喜歡有創意的市長，因為台中本身就是一座非常有創意的城市，所以過去胡志強的天馬行空，林佳龍搞綠川跟文創，都在台中受到市民喜歡，現在的盧政府真的太無聊了。那蔡其昌比較有創意嗎？去看看蔡其昌做中華職棒會長把中職弄得有聲有色就知道了。
所以，台中市長選舉表面看似激情不足，對現任市長有利，但絕對不要低估了蔡其昌，因為那將是低估了台中市民。
●作者： 木夫／資深國會幕僚
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: [email protected]