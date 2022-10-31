名家論壇》木夫／別低估了蔡其昌

▲台中市長選舉在今年選戰比較不是全國焦點，因為「太正常」了，不過若以為盧秀燕可以這樣混過關就太低估蔡其昌了。（圖／蔡其昌競總提供，2022.10.31）
▲台中市長選舉在今年選戰比較不是全國焦點，因為「太正常」了，不過若以為盧秀燕可以這樣混過關就太低估蔡其昌了。（圖／蔡其昌競總提供，2022.10.31）

文／木夫

2022-10-31 15:57:27

台中市長選舉在今年選戰比較不是全國焦點，因為「太正常」了，台中沒有候選人論文抄襲，台中沒有候選人黑影重重，台中也沒有三角督，頂多是有人懷著總統白日夢但實力遠遠比不上侯友宜而只像是天邊的一朵雲。所以，在台中看到的是現任市長笑瞇瞇用市府資源到處做廣告，挑戰者蔡其昌苦哈哈滿台中跑講政見，偶有交鋒卻難有激情，不過若以為盧秀燕可以這樣混過關就太低估蔡其昌了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為什麼說別低估蔡其昌，這有兩層意思，第一層是指蔡其昌非等閒之人，第二層是別低估了台中市民對台中市長的標準、要求跟期待。號稱是台灣搖擺州的台中市，沒有一定信守的政治忠誠，只有台中人說得算的好或不好，以下就從「台中縣還是台中縣」、「台中市長要是高等級人物」、「台中市長要很有創意」這三點來講，為什麼台中市長選舉還有戲看。

台中縣在2010年跟台中市合併升格，當年目的是要在重北輕南忘台中的情況下，建立一個以台中市為核心的中部都會生活圈，促進北中南區域平衡發展。理想上，合併升格為直轄市，將能擴大資源，提昇台中市競爭力。

但是理想沒有行動也只是夢一場，台中縣跟台中市包括交通、衛生、住宅規劃、垃圾處理、水資源、治安、教育等等都需要進行整體規劃。就拿交通來說，海線居民仰賴的台鐵因為單軌造成班次太少，已經是陳年痛苦，若要實現大台中一小時生活圈，一定要將海線鐵路雙軌高架，所以從胡志強到林佳龍都把這項列為重大建設，可是到了盧秀燕就停了，原因是她認為沒有急迫性。

要原台中縣民接受盧秀燕這種態度是不可能的，而蔡其昌當然是能從這議題上得分，再說蔡其昌還提出要把捷運橘線延伸到梧棲漁港，這些看似沒有交鋒，在網路上也測不到聲量，但是原台中縣民都肯定看在眼裡。

再來，台中市民對自己的城市是很滿意的，所以當然會希望台中市長要是一位高等級人物，比如有學歷、有經歷、有國際視野、有全國性高度等等，過去胡志強跟林佳龍都是這類型，所以當年盧秀燕當選是跌破眾人眼鏡，畢竟她至今在政治格局上都難稱得上是有全國性高度。

反觀，雖然蔡其昌主要經歷是民意代表，也沒喝過洋墨水，但是看看蔡其昌的政治養成，即可見政治涵養有其高度。蔡其昌何以年經輕輕能當上副院長，要往前看他在2012年回鍋立法院擔任黨團幹事長的表現，那是對他非常重要的政治歷練。幹事長要代表黨團對外發言，要能辯護、能攻擊，還要能協商談判、指揮作戰，也因此除了要做好選區服務，更必須投入全國性政策跟法案研究，而當時蔡其昌是被譽為史上最強幹事長。

蔡其昌在擔任副院長期間，處理很多過去較少接觸的國際事務，比如代表台灣國會率團訪問日本、歐洲，還有像是美國眾議院議長裴洛西來台，在國際矚目之下由蔡其昌負責接待，其表現沉穩，展現國會副議長高度，這都是不簡單的事情。

另外要再特別講，蔡其昌在這次選舉中提出低碳城市政見，要讓台中成為世代永居的生活首都，這樣跨世代的永續價值在當前中生代政治人物是很少見的，甚至可說是今年縣市長選舉中最具有宏觀格局的政見。反觀盧秀燕，看不見台中未來十年的願景樣貌。

最後來說，台中市民喜歡有創意的市長，因為台中本身就是一座非常有創意的城市，所以過去胡志強的天馬行空，林佳龍搞綠川跟文創，都在台中受到市民喜歡，現在的盧政府真的太無聊了。那蔡其昌比較有創意嗎？去看看蔡其昌做中華職棒會長把中職弄得有聲有色就知道了。

所以，台中市長選舉表面看似激情不足，對現任市長有利，但絕對不要低估了蔡其昌，因為那將是低估了台中市民。


●作者： 木夫／資深國會幕僚

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: [email protected]

名家論壇》黃創夏／做好「終將一戰」的準備了嗎？

名家論壇》黎榮章／九合一大選　抗中保台牌有效嗎？

名家論壇》錢震宇／黃珊珊輸給了柯文哲

名家論壇》單厚之／賺了高端，輸了江山

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀