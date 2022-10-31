台中肉品市場轉型　變身「豬事圓滿公園」啟用

台中市肉品市場轉型，不再屠宰後，變身為「豬事圓滿公園」，總面積達 2 公頃，今 (31) 日第一期工程完工啟用。市長盧秀燕主持啟用典禮指出，市府將「鄰避」屠宰場轉型為「鄰聚」美樂地公園，佈置七福星小豬佇立於步道旁迎接遊客，或隱身於花叢中給人驚喜，歡迎民眾尋覓拍照打卡，帶來滿滿福氣。

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盧秀燕指出，過去 40 年來，台中市肉品市場一天屠宰 1200 頭豬隻，對民生發展有貢獻，但噪音與氣味問題長期影響周邊住戶居住品質，居民盼望拆遷已久，經市府團隊努力，去年底結束肉品市場屠宰業務，將肉品市場老舊建築物拆除，並將該用地一分為三，規劃改造成「綜合商場」、「社會住宅」及「主題性公園」，展現轉型活化成果。

盧秀燕說，豬事圓滿公園取名呼應肉品市場歷史，象徵朝新時代邁進，公園入口處設置「諸事順利‧圓圓滿滿」意象設施，以圓滿、幸運草、種子及無限符號等元素，象徵諸事大吉，將讓北區更繁榮。

建設局長陳大田說，豬事圓滿公園分期、分區闢建，以嘉年華繽紛花園為主軸，營造活潑歡樂氛圍，保留公園既有老樹，打造生態永續場域；第一期以建置入口空間、區內步道、活動廣場、活動草坪為主，並設置「諸事順利‧圓圓滿滿」、「其樂融融」及「七福星」等主題意象設施，今年 9 月完工。

陳大田也提到，公園東側的東成二街道路開闢斥資總經費 2,100 萬元 ( 含用地費 650 萬元 ) ，也於 9 月同步完成，使周邊交通更便利；鄰近公園的興進園道 ( 進化路至南京東路二段 ) 延續豐原心鎖橋周邊及梅川園道 2 處「花之道」示範點成果，以自然花園為概念，搭配特色裝置藝術及四季植栽景觀變化，將城市美學延伸至市民家門口，讓自然美學成為市民生活的日常；興進園道花之道營造工程投入總經費 1,027 萬元，已於 7 月完工。