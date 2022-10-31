Nothing推第二代耳機Ear (stick)！延續透明系風格看光光
Nothing之前推出一款透明感十足的手機，很快的再度推出新款耳機Nothing Ear (stick)，此為Nothing的第二款耳機，延續Nothing品牌的透明感，半開放式結構口紅條狀設計的充電盒，搭載12.6 mm 動圈單體和低音鎖定技術，帶來渾厚而真實的聲音效果，售價3690元，預計於11/18在全台實體店面及網路商城正式販售。
Nothing Ear (stick)採用超舒適的半入耳式設計，外觀設計靈感來自唇膏，獨特的輕巧設計及圓柱形外殼，更加小巧好攜帶。此外，Nothing根據來自超過 100 位試用者的測試結果進行改良，設計出符合人體工學的外形的耳機，讓耳塞對耳道的侵入性降低，提供舒適的佩戴體驗，每隻耳機僅重4.4克，整天配戴較無負擔。
Nothing Ear (stick) 採用12.6 mm大動圈單體，帶來渾厚低音、清晰高音和豐富細節，同時保有小巧尺寸。新增智慧軟體，可以偵測佩戴耳機時的低音損失，還可調整等化器（EQ）曲線以達到最佳效果。同時，加入Nothing新一代的清晰語音科技、三個高音質的麥克風與新的智慧演算法，可以捕捉微弱的訊號並過濾超過 100萬種雜音。
壓感控制提供精準感應，可防止誤觸，在手指濕潤的情況下也能正常運作，直接透過耳機播放、暫停、跳過歌曲、啟用語音助理與調整音量。耳機播放時間為7 小時，搭配充電盒使用可為提供用戶額外 22 小時的電量，提供高達29小時的續航力。