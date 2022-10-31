移人草地派對在秋季浪漫登場　宣傳培力網

隨著秋天來臨，政府陸續舉辦活動推廣新住民培力網。為擴大宣導新住民培力發展資訊網，內政部移民署於30日在二二八和平公園舉辦「秋日移人草地派對」，邀請新住民家庭、外籍專業人士、移工及國人一同參與，活動現場反應熱烈。
秋日移人草地派對」由越南朋友組成的「越台音樂團」打頭陣，帶來越南道地經典歌曲，印尼武術團進行氣勢震撼的Pencak Silat格鬥競技表演，炒熱現場氣氛。來自印尼的華裔創作歌手樂夏即興演出與民眾同樂，另特別邀請新住民子女獎助(勵)學金特殊才藝獲獎者，目前就讀弘道國中七年級的周青玉同學和親友組隊，進行古箏及勁舞表演，獲得民眾熱烈迴響。現場有異國美食品嚐，還有印度手繪紋身及越南葉子牛DIY等活動，親子一起體驗異國多元文化。除了有培力網闖關活動、新朋友加Line的活動，另規劃反賄選、反詐騙及雲端發票等政府宣導有獎徵答活動，即可獲得精美實用小禮，除了品嚐異國美食外，還有奬品可拿，民眾收穫滿滿。
移民署鐘景琨署長表示，新住民發展資訊網創設的初衷，為體貼、照顧新住民，並跨部會整合中央及地方各項政策資訊，以「一站式入口網」的方式，提供新住民快速搜尋，取得生活、就業、教育及衛生等相關福利及權益資訊，不需來回奔波於政府各個部門，即可快速取得重要資訊。
移民署特別提醒，培力網近期正舉辦「台灣好玩耍‧高額獎金讓你拿」攝影徵件活動，參加者拍攝自己與台灣特色景觀、建築或動植物生態，上傳培力網活動網頁，即有機會獲得活動獎金，活動至11月28日截止，歡迎大家踴躍投稿，一同紀錄台灣的美好，更多資訊請上新住民培力發展資訊網查詢。