目標得票率過51% 蔣萬安強調：藍綠白沒能力操作棄保
2022台北市長選舉「三腳督」激戰，評估選舉日當天得票率，國民黨台北市長候選人蔣萬安接受網路節目《下班瀚你聊》專訪坦言，選民投票率尤其關鍵，他的得票率目標設定在51%。蔣萬安也強調，這次選舉任何一方皆沒能力操作棄保，因為三方都有堅定支持者。
蔣萬安昨接受《下班瀚你聊》專訪時，談到在多份民調中保持領先趨勢。他表示，從幾份民調看來確實維持領先，但他參與過2次立委選舉，認為選舉絕對不能大意，他現在態度是如履薄冰、毫不鬆懈，尤其最後衝刺階段更要步步為營。
蔣萬安也指出，可預期最後階段對手會用各種抹黑攻擊，甚至用各式各樣假民調，但更不能忽略的是，民進黨在北市有堅固支持者，凝聚力很強，因此投票率更為關鍵，萬一遇到下雨或天氣不好，他們的支持者可能不願意出來投票，一來一回可能會造成不同結果。
主持人黃暐瀚追問，評估得票率占比可達到多少？蔣萬安坦言，「我的目標當然是可以過51%」，會盡全力往這個方向拚搏。蔣萬安也說，從幾份民調看來，沒有任何一方可以操作棄保，因為三方都有堅定支持者，也認為台北市民水準很高，對於候選人會堅定支持，他不會考慮棄保問題，不管是藍白或綠白間討論，呼籲支持者別含淚投票與棄保，堅定投他就好。