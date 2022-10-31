萬聖節另類派對！長輩領糖果打麻將開心動腦

萬聖節除了大小朋友變裝討糖果、開趴，今（31 ）日在高雄有一場特別的萬聖節派對，高雄市居家長期照護發展協會帶著協會10多位長輩，前往麻將最大黨的常青棋牌休閒館，除了讓長輩感受萬聖節氣氛，發送萬聖節糖果及小禮物外，也讓長輩與常青的伙伴一起開心動動腦，體驗新式麻將休閒館及電動麻將桌設備，渡過一個不一樣的萬聖節。
高雄市居家長期照護發展協會的長輩們對全新型態的麻將休閒館感到很好奇，沒有想到麻將館也能那麼乾淨明亮，現場還有全天候供應的咖啡、茶及點心，牆上掛滿油畫，好像是在藝廊喝咖啡一樣，長輩們看到新型的電動麻將桌可以自動洗牌排牌，直呼這也太方便了，當下就跟平常相處的伙伴們用糖果當籌碼，進行專屬萬聖節的趣味方城之戰。
發起這次活動的高雄市居家長期照護發展協會理事長謝碧綾表示，以長期照顧長輩的經 驗體悟，預防失智症的方法之一，就是多動腦預防腦部退化，因此適時參加打麻將、橋牌、 撲克牌或象棋等活動，不只可以動腦，更有機會與人互動交談，因此豐富社交生活，進而改善身心健康。
麻將最大黨黨主席郭壐指出，長輩打麻將是一種很好的休閒活動，不僅僅是娛樂，也能達到關懷與長照的目標。郭壐也透露，麻將最大黨將在明年農曆春節過後，舉行全國慈善公益盃麻將大賽，第一名可獲得獎金 50 萬元，麻將大賽募集的善款也將回饋給台灣慈善公益團體。希望透過比賽，培養出具有參加國際賽事實力的台灣麻將選手， 同時也希望藉著參與慈善公益，讓外界對麻將活動有新的認識，了解到打麻將是一種正當的智能競賽。