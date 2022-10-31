苗栗老翁過馬路撿垃圾！下秒遭機車撞擊 送醫宣告不治
27日晚間，苗栗發生行人遭機車撞擊死亡事件，一名高齡92歲的陳姓老翁，看到馬路對面有一袋垃圾被風吹跑，好心上前撿拾，沒想到剛轉身，正要穿越馬路要返回住處時，竟遭機車撞擊，28歲的魏姓騎士與老翁雙雙倒地，老翁緊急送醫仍宣告不治。
10月27日晚間6點多，住在苗栗市中華路的92歲陳姓老翁，看到對面馬路有一袋垃圾掉落，因此過馬路將垃圾撿起，放置一旁路邊垃圾暫存區，剛轉身要返回住家，先確認左右沒有來車後，起身小跑步，怎料剛起步，就被疾駛通過機車撞擊倒地，騎士也連人帶車騰空翻滾後摔落在地。
警消獲報到場發現，陳姓老翁四肢擦挫傷，頭部有明顯外傷，緊急送醫治療，仍因傷勢過重，宣告不治；魏姓騎士則是四肢多處擦傷，同樣送醫治療。
根據警方初步調查，魏姓騎士騎機車沿中華路由南往北行駛，經過事故地點時撞擊中華路由東往西，撞擊正要穿越馬路的陳姓老翁，雙方當場摔倒在地，經檢測雙方均無酒精反應，詳細事故原因尚待進一步釐清。
苗栗分局呼籲民眾，駕駛人及行人行經路口時依循行車號誌指示通過路口，遇閃光號誌路口時請遵守「支道車禮讓幹道車」原則，以維護路口交通安全。若同為閃紅或同為閃黃車，轉彎車應讓直行車先行。駕駛車輛及穿越馬路應注意道路狀況、遵照交通規則行駛，並應依道路號誌、標誌、標線行駛，以避免發生交通事故。（編輯：孫唯容）